46 பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டியை குறைக்க கோரிக்கை: அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார் விளக்கம்

மேலும் 46 பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரியை குறைக்க மத்திய அரசுக்கு தமிழக அரசின் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மீன்வளத் துறை அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டப்பேரவையில் நேற்று பட்ஜெட் மீதான பொது விவாதத்தில் பேசிய திமுக உறுப்பினர் கு.பிச்சாண்டி, ‘‘ஜிஎஸ்டி வரியால் தமிழகம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுபோன்ற சிக்கலான அதிக வரி விகிதம் உலகில் வேறு எங்கும் இல்லை. தமிழக பட்ஜெட்டில் புதிய திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. கடன்கள்தான் அதிகமாக உள்ளது’’ என்றார்.

அதற்கு பதிலளித்த தமிழகத்தின் சார்பில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் இடம்பெற்றுள்ள அமைச் சர் டி.ஜெயக்குமார், ‘‘வாட் வரி அமல்படுத்தப்பட்டபோது தமிழகத்துக்கு இழப்பு ஏற்பட்டது. அதுபோன்ற நிலை வந்துவிடக்கூடாது என்பதால்தான் ஜிஎஸ்டி வரியில் சில திருத்தங்களை மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா வலியுறுத்தினார். அதனை மத்திய அரசு ஏற்றுக் கொண்டதாலேயே அதனை தமிழக அரசு ஏற்றது. ஜிஎஸ்டியால் தமிழகத்தின் வரி வருவாயில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை. வணிகர்கள், பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரிடம் இருந்து வந்த கோரிக்கைகளை ஏற்று இதுவரை 394 பொருட்களுக்கு வரி விலக்கு, வரி குறைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் 46 பொருட்களுக்கு வரி குறைப்பு செய்ய மத்திய அரசை வலியுறுத்தி வருகிறோம்’’ என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

46 products in order to reduce the demand for the GST: the Minister d. Jeyakumar description

Moreover, in order to reduce the GST tax 46 products to the Federal Government on behalf of the Government of Tamil Nadu held oraganisation demands