பாஜகவுடன் கூட்டணியும் இல்லை; ஆதரவும் தரவில்லை- சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் கே.பழனிசாமி அறிவிப்பு

பாஜகவுடன் நாங்கள் எந்த கூட்டணியும் வைக்கவில்லை; அவர்களுக்கு ஆதரவும் தரவில்லை என்று முதல்வர் கே.பழனிசாமி தெரிவித்தார்.

சட்டப்பேரவையில் நேற்று பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் திமுக எம்எல்ஏ கு.பிச்சாண்டி (கீழ்பென்னாத்தூர்) பேசினார். அவர் தனது பேச்சின் இறுதியில் புலி – மான் குட்டி கதை ஒன்றை கூறினார். அந்தக் கதை, பாஜக, அதிமுகவை உருவகப்படுத்தும் வகையில் இருந்தது. கதை கூறி முடித்ததும் முதல்வர் கே.பழனிசாமி அதற்கு பதிலளித்தார்.

இதைத் தொடர்ந்து நடந்த விவாதம்:

முதல்வர் கே.பழனிசாமி: இந்தக் கதை உங்களுக்கு பொருந்துமா, எங்களுக்கு பொருந்துமா என்பதை எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் 5 ஆண்டுகள் மத்திய பாஜக ஆட்சியின்போது, ஆட்சி அதிகாரத்தை அனுபவித்தீர்கள். அதனால்தான், அந்த கதையை நன்றாக தேர்வு செய்துள்ளீர்கள். எங்களைப் பொறுத்தவரை, பாஜகவுடன் நாங்கள் எந்தக் கூட்டணியும் அமைக்கவில்லை. அவர்களுக்கு ஆதரவும் தரவில்லை. தமிழகத்தின் நிலைப்பாட்டைதான் உரிய முறையில் முன்னெடுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தமிழக மக்களுக்காக வாதாடிக் கொண்டிருக்கிறோம். நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடர் ஆரம்பிக்கப்பட்டதில் இருந்து, காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி அவையை முடக்கி வருகிறோம்.

தமிழகத்தின் ஜீவாதார உரிமையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும், உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி காவிரி மேலாண்மை வாரியம், காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழுவை 6 வாரத்துக்குள் அமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியும் தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்தில் அழுத்தம் கொடுத்து, அவையை முடக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். தமிழக மக்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் அரசாக இந்த அரசு இருக்கும்.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்: முதல்வர் தலைமையில் நடந்த அனைத்துக்கட்சிக் கூட்டத்தில் பிரதமரை சந்திக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அவர் சந்திக்க தாமதம் ஏற்பட்டதால், சட்டப்பேரவையில் ஏகமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அந்த தீர்மானத்துடன் பிரதமருக்கு கடிதத்தையும் முதல்வர் அனுப்பியுள்ளார். இன்னும் 9 நாட்கள் பொறுப்போம் என்று துணை முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார். இன்னும் 6 நாட்களே உள்ள நிலையில், பிரதமரை சந்திக்கும் வகையில் தகவல் வந்துள்ளதா? காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்படும் என்று ஏதாவது உறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதா? என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார்: காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தியிடம் கூறி, கர்நாடக அரசுக்கு அறிவுறுத்துமாறு கூறியிருக்கலாமே?

மு.க.ஸ்டாலின்: உங்களால் முடியாவிட்டால் எங்களிடம் சொல்லுங்கள்.

துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்: திமுகவால் முடியாத விஷயங்களை நிறைய சொல்லலாம். காவிரி நடுவர் மன்றத் தீர்ப்பு 2007-ல் வெளியானபோது அதை மத்திய அரசிதழில் வெளியிடக் கூட உங்களால் முடியவில்லை. அதன்பின் நாங்கள் தான் வெளியிட வைத்து தமிழக உரிமையை மீட்டெடுத்தோம்.

எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் துரைமுருகன்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருந்ததால்தான் எங்களால் எதுவும் செய்ய இயலவில்லை. காவிரி நடுவர் மன்றத்திலும் முறையிட முடியவில்லை. இப்போது மோடிக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவரும்போது அதை ஆதரித்து நீங்கள் வாக்களிக்கலாமே?

முதல்வர் கே.பழனிசாமி: மொட்டைத் தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சு போட வேண்டாம். ஆந்திர மாநில பிரச்சினைக்காக அவர்கள் அதை கொண்டுவருகின்றனர். இதுபற்றி நேற்றே துணை முதல்வர் விளக்கமாக கூறிவிட்டார். பாஜகவுடன் தெலுங்குதேசம் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றது. அமைச்சரவையிலும் அவர்கள் இடம் பெற்றிருந்தனர். தங்கள் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பதற்காக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வருகின்றனர். நம் விவகாரம் அப்படியல்ல; காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாம் குரல் கொடுத்து வருகிறோம். அதற்காக அவர்கள் யாரும் குரல் கொடுக்கவில்லை, உதவவில்லையே. எனவே, காவிரி பிரச்சினைக்காக நமது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குரல் கொடுத்து அழுத்தம் தந்து வருகிறார்கள். நாடாளுமன்றம் தொடர்ந்து முடங்கக் கூடிய வகையில் நாம் அழுத்தம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது.

