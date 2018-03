காங்கேயம் அருகே கார்-லாரி நேருக்கு நேர் மோதல் : 3 பேர் உயிரிழப்பு

காங்கேயம்: காங்கேயம் அருகே வெள்ளக்கோவிலில் நடந்த சாலை விபத்தில் தம்பதி உள்பட 3 பேர் உயிரிழந்தனர். காரும் லாரியும் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் ராமச்சந்திரன், அவரது மனைவி ஜெயலட்சுமி, கார் ஓட்டுநர் பிரவீனும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். இந்த விபத்து குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Car-truck near kangayam face-to-face clash: 3 kills

