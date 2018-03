‘தமிழ்நாடு’ பெயர் சூட்டியதன் பொன்விழா கொண்டாட்டம்: சென்னையில் மாபெரும் விழா

மறைந்த முதல்வர் அண்ணா, ‘தமிழ்நாடு’ என்று நமது மாநிலத்துக்கு பெயர் அறிவித்ததன் பொன்விழா, சென்னையில் மாபெரும் விழாவாக கொண்டாடப்படும் என்று துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்தார்.

இது தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் நடந்த விவாதம்:

உ.மதிவாணன் (திமுக): கடந்த 1969-ல் தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்றி அறிவித்தார் முன்னாள் முதல்வர் அண்ணா. அவரை இந்த அரசு மறந்துவிட்டது.

அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம்: உங்கள் ஆட்சியின்போது டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் அண்ணா இருக்கை அமைக்க ரூ.50 லட்சம் கேட்கப்பட்டது. ஆனால், ரூ.5 லட்சம் மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. ஆனால், அந்த பல்கலைக்கழகம் ரூ.5 லட்சத்தை ஏற்காமல் திருப்பியனுப்பியது. அதன்பின், முதல்வராக ஜெயலலிதா பொறுப்பேற்ற நிலையில், தகவல் அறிந்து ரூ.50 லட்சத்தை அளித்து இருக்கையை நிறுவினார்.

உ.மதிவாணன்: அண்ணா இருக்கை அமைக்க முதல்கட்டமாக ரூ.5 லட்சம் வழங்கப்பட்டது. அதன்பின் மீதமுள்ள தொகையை நாங்கள் வழங்க மாட்டோம் என்று கூறவில்லை.

துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்: முன்னாள் முதல்வர் அண்ணா கடந்த 1969-ல் தமிழ்நாடு என்ற பெயரை மாநிலத்துக்கு அறிவித்தார். அதன் 50-வது ஆண்டு பொன்விழா கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி தமிழகத்தின் மாவட்டங்கள் தோறும் கவிதை, கட்டுரை, பேச்சு மற்றும் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. இறுதியாக சென்னையில் மாபெரும் விழா கொண்டாடப்படும். அதில் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்படும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

Source: The Hindu

