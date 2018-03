அமைச்சர் புகாருக்கு காங்கிரஸ் மறுப்பு

வரும் 2019-ம் ஆண்டு தேர்தலை முன்னிட்டு, இங்கிலாந்தின் கேம்பிரிட்ஜ் அனலிட்டிகா என்ற நிறுவனம் சட்டவிரோதமாக ஆய்வு செய்யும் வரும் தகவல்களைப் பெற்று பயன்படுத்த காங்கிரஸ் திட்டமிட்டுள்ளதாக மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

இதற்கு காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் ரன்தீப் சுர்ஜிவாலா நேற்று உடனடியாக கண்டனம் தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது:

கேம்பிரிட்ஜ் அனலிட்டிகா நிறுவனத்தின் சேவையை, காங்கிரஸ் கட்சியோ அல்லது காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியோ பயன்படுத்தவில்லை. அப்படி ஒரு போலியான பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிறது. ரவிசங்கர் பிரசாத் அப்பட்டமாக பொய் சொல்கிறார். போலி செய்திகளை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலைதான் பாஜக. பாஜக.வின் போலி செய்தி தொழிற்சாலை, இப்போது இன்னொரு போலி செய்தியை தயாரித்துள்ளது.

இவ்வாறு ரன்தீப் சுர்ஜிவாலா கூறினார்.

