பாஜக தலைவர்கள் பாதுகாப்பில் அஜாக்கிரதை: போலீஸார் மீது தமிழிசை சவுந்தரராஜன் குற்றச்சாட்டு

பாஜக தலைவர்கள் பாதுகாப்பு தொடர்பாக தமிழக காவல் துறையினர் அஜாக்கிரதையாக இருக்கின்றனர் என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறினார்.

கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் நேற்று அவர் கூறியதாவது: கோவை மாவட்ட பாஜக தலைவர் வீட்டில் நின்று கொண்டிருந்த கார் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்துள்ளனர். தீ பரவியிருந்தால் பலரது உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கும். கடந்த 7-ம் தேதி பாஜக அலுவலகம் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டது. கேரளாவில் இதுபோன்ற சம்பவத்தில் காஸ் சிலிண்டர் வெடித்து, 2 பேர் உயிரிழந்தனர்.

தொடர்ந்து பெட்ரோல் குண்டுகள் வீசப்படும் சம்பவங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கவை. அலுவலகம் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட பிறகாவது, மாவட்டத் தலைவருக்கு காவல் துறையினர் பாதுகாப்பு அளித்திருக்க வேண்டும். கவனமுடன் செயல்பட வேண்டிய காவல் துறை, மிகுந்த அஜாக்கிரதையாக செயல்பட்டுள்ளது.

நாளை ஆர்ப்பாட்டம்

போலீஸாரின் அஜாக்கிரதையைக் கண்டித்தும், பாஜகவினருக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்கக் கோரியும் நாளை (23-ம் தேதி) கோவையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது. தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு மாநில அரசுக்கு உள்ளது.

பாஜக தலைவர் வீட்டின் மீது நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதலை அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் யாரும் கண்டிக்க மாட்டார்கள். ஆனால், அமைதியான முறையில் ரத யாத்திரை நடப்பதை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்துகிறார்கள்.

தீவிரவாத அமைப்புக்கு பணம்..

கோவை இந்து முன்னணி பிரமுகர் சசிகுமார் கொலை வழக்கில் தேசிய புலனாய்வு முகமை (என்.ஐ.ஏ.) விசாரணையில் குற்றவாளிகளுக்கு நிதியுதவி, தொழில்நுட்ப உதவி செய்தவர்கள் குறித்த தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கு சிலர் பணம் திரட்டிக் கொடுக்கின்றனர்.

பெரியார் சிலையை உடைத்த பாஜக நிர்வாகியை கட்சியைவிட்டு நீக்கினோம். ஆனால், பூணூலை அறுத்தவர்கள், பாஜக அலுவலகம் மீது குண்டு வீசியவர்கள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது? தமிழகத்தில் ராம ராஜ்ய ரதம் வரும்போது எந்த பதற்றமும் இல்லை. எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டங்களில் ஈடுபடுபவர்கள்தான் தேவையற்ற பதற்றத்தை உருவாக்கினர். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

Source: The Hindu

English summary

BJP leaders in the defence of the police on allegations of negligence: music soundarajan

The Tamil Nadu police negligence regarding the protection of BJP leaders have said the BJP State leader