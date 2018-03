எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து நடத்திய அமளியால் 4-வது நாளாக விவாதத்துக்கு வராத நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்: 13-வது நாளாகவும் முடங்கியது நாடாளுமன்றம்

அதிமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் அமளி யின் காரணமாக, மத்திய அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம், மக்களவையில் 4-வது நாளாக விவாதத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாம் பகுதி கடந்த 5-ம் தேதி தொடங்கியது. ஆனால், பல்வேறு விவகாரங்களை முன்வைத்து எதிர்க்கட்சி கள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் அலுவல்கள் முற்றிலுமாக முடங்கியுள்ளன. ஆந்திரத்துக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்காததால் அதிருப்தியடைந்த தெலுங்கு தேசம், ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சிகள், மத்திய அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தைக் கொண்டு வந்தன.

இதுதொடர்பான நோட்டீஸ்களை சம்பந்தப்பட்ட கட்சி எம்.பி.க்கள், மக்களவை சபாநாயகரிடம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வழங்கினர். ஆனால், எதிர்க்கட்சிகளின் அமளியால் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில், நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வருவதற்கான நோட்டீஸ்களை மக்களவை சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜனிடம் தெலுங்கு தேசம் மற்றும் ஒய்எஸ்ஆர் கட்சி எம்.பி.க்கள் 4-வது நாளாக நேற்றும் வழங்கினர். அந்த நேரத்தில், அதிமுக, காங்கிரஸ், தெலங்கானா ராஷ்ட்டிர சமிதி கட்சிகளின் எம்.பி.க்கள் அவையில் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்துக்கான நோட்டீஸை ஏற்க, அதற்கு ஆதரவாக குறைந்தது 50 எம்.பி.க்களாவது எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்பது விதி. ஆனால், அவையில் அமளி நிலவியதால், தம்மால் எம்.பி.க்களைச் சரியாக எண்ண முடியவில்லை எனத் தெரிவித்த சுமித்ரா மகாஜன், அந்த நோட்டீஸ்களை ஏற்க மறுத்துவிட்டார். இதனால், 4-வது நாளாகவும் தீர்மானத்தை விவாதத்துக்கு ஏற்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது.

இதனிடையே, காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும், ஆந்திரத்துக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அதிமுக, திமுக, தெலுங்கு தேசம், காங்கிரஸ் கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் 13-வது நாளாக எவ்வித அலுவல்களும் இன்றி ஒத்திவைக்கப்பட்டன. – பிடிஐ

Source: The Hindu

English summary

If the opposition parties continue to conduct this tumult 4-day no-confidence debate that did not come to resolution: 13th day and paralyzed Parliament

Opposition parties including the Congress of AIADMK, due to the continuing tumult, the Central Government against the faith home