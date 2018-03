இந்தியாவில் 4 லட்சம் பிச்சைக்காரர்கள்

நாட்டில் 4 லட்சத்துக்கும்மேல் பிச்சைக்காரர்கள் இருப்பதாக மத்திய சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் தாவர்சந்த் கெலாட் மக்களவையில் தெரிவித்தார்.

மக்களவையில் நேற்று மத்திய அமைச்சர் கெலாட் எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் கூறியிருப்பதாவது:

2011-ம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்ட மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பின்படி நமது நாட்டில் மொத்தம் 4,13,570 பிச்சைக்காரர்கள் உள்ளனர். இதில் 2,21,573 பேர் ஆண்கள். 1,91,997 பெண்கள். மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் மட்டும் 81 ஆயிரம் பிச்சைக்காரர்கள் உள்ளனர்.

உத்தரபிரதேசத்தில் 65,835 பேரும், ஆந்திர மாநிலத்தில் 30,218 பேரும் உள்ளனர். டெல்லியில் 2,187, சண்டீகரில் 121, தாத்ரா நகர் ஹவேலியில் 19, டாமன் அண்ட் டையூவில் 22, அந்தமான் நிகோபார் தீவுகளில் 56, லட்சத்தீவுகளில் 2 பிச்சைக்காரர்கள் இருக்கின்றனர் என்றார். – பிடிஐ

Source: The Hindu

English summary

India-4 Lakhs of beggars

In a country where there is a 4 lakshathukummel beggars Central Social Justice Minister compiler Chand Gehlot, Ma