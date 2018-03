இந்தியாவில் தீவிரவாத செயல்களில் ஈடுபட சீக்கிய இளைஞர்களுக்கு பாகிஸ்தான் ஐஎஸ்ஐ பயிற்சி: மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தகவல்

இந்தியாவில் தீவிரவாதச் செயல்களில் ஈடுபட சீக்கிய இளைஞர்களுக்கு பாகிஸ்தான் உளவு அமைப்பான ஐஎஸ்ஐ பயிற்சி அளித்து வருகிறது என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

பாஜக மூத்த தலைவர் முரளி மனோகர் ஜோஷி தலைமையிலான மதிப்பீடுகளுக்கான நாடாளுமன்றக் குழுவிடம் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அளித்த அறிக்கையில் இந்தத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: இந்தியாவுக்குள் பல்வேறு தீவிரவாதிகள் ஊடுருவி தீவிரவாதச் செயல்களை ஊக்குவித்து வருகின்றனர். இதற்கு பாகிஸ்தானின் உளவு அமைப்பான ஐஎஸ்ஐ உதவி வருகிறது. ஐரோப்பா, அமெரிக்கா, கனடாவில் வசிக்கும் சீக்கிய இளைஞர்களை இந்தியாவுக்கு எதிராகத் தூண்டி விடும் வேலையை ஐஎஸ்ஐ செய்து வருகிறது.

இந்தியா குறித்து தவறான கருத்துகளைக் கூறி மூளை சலவை செய்து, சீக்கிய இளைஞர்களை இந்தியாவுக்கு எதிராகத் தூண்டி விடுகின்றனர். இணையதளம், சமூக வலை தளங்கள் மூலம் சீக்கிய இளைஞர்கள் கண்டறியப்பட்டு அவர்களை இந்தியாவுக்கு எதிராக ஐஎஸ்ஐ திருப்புகிறது. இதைத் தடுப்பது பெரும் சவாலாக உள்ளது.

சீக்கிய இளைஞர்களுக்கு பாகிஸ்தானிலுள்ள ஐஎஸ்ஐ முகாம்களில் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. சிறையில் இருந்து திரும்பியவர்கள், வேலையில்லாத இளைஞர்கள், கடத்தலில் ஈடுபடுபவர்களைக் கண்டறிந்து அவர்களுக்கு பாகிஸ்தானின் ஐஎஸ்ஐ பயிற்சி தருகிறது. இதுபோன்ற செயல்களைத் தடுப்பதற்கு மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவினரும், மாநில புலனாய்வு ஏஜென்சிகளும் தீவிரமான கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சிமி, அல் உம்மா தவிர பாகிஸ்தானிலுள்ள தீவிரவாத அமைப்புகளான லஷ்கர் இ தொய்பா, ஜெய்ஷ் இ முகமது ஆகியவை இந்தியாவை குறி வைத்து தாக்குதலில் ஈடுபட தொடர்ந்து சதி திட்டங்கள் தீட்டி வருகின்றன.

இவ்வாறு உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. – பிடிஐ

Source: The Hindu

