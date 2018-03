திருச்சியில் ரயில்வே போட்டித் தேர்வுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்பு

திருச்சி: திருச்சியில் ரயில்வே வாரிய போட்டித் தேர்வுக்கு மார்ச் 27 முதல் இலவச பயிற்சி வகுப்பு நடத்தப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி அறிவித்துள்ளார். மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் செயல்படும் தன்னார்வ பயிலும் வட்டத்தில் வகுப்புகள் நடத்தப்படும் என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

Free training classes for various competitive examinations for railways in trichy

Trichy: trichy Railway Board in competition for the exam on March 27 for the first free training classes will be held