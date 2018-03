பேட்டரியால் இயங்கும் 200 பேருந்துகள் வாங்க மத்திய அரசிடம் நிதி கோரியுள்ளோம்: சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல்

பேட்டரியால் இயங்கும் 200 பேருந்துகளை வாங்க மத்திய அரசிடம் இருந்து நிதி கோரியுள்ளதாக சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார்.

சட்டப்பேரவையில் நிதிநிலை அறிக்கை மீதான விவாதத்தில், கீழ்பெண்ணாத்தூர் திமுக எம்எல்ஏ கு.பிச்சாண்டி பேசும்போது, ‘‘பேருந்து கட்டணத்தை உயர்த்தியுள்ளீர்கள். அதற்கு போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு அளித்ததை காரணமாக கூறுகிறீர்கள். ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கித்தான் ஆக வேண்டும். போக்குவரத்து நிறுவனங்களின் நஷ்டத்தை குறைக்க, காஸ் அல்லது மின்சாரம் மூலம் இயங்கும் பேருந்துகளை அறிமுகப்படுத்தலாம். நிர்வாகத்திறனை மேம்படுத்த டிவிஎஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களிடம் ஆலோசித்து நடவடிக்கை எடுக்கலாம்’’ என்றார்.

இதற்கு பதிலளித்த போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், “காஸ் மூலம் பேருந்துகளை இயக்குவது குறித்து ஆய்வு செய்தோம். டீசலுக்கும் அதற்கும் செலவில் பெரிய வித்தியாசமில்லை. டெல்லியில் சிஎன்ஜி காஸ் பயன்படுத்துகிறார்கள். அதை இங்கு பயன்படுத்தும் வகையில் சாலை வசதி இல்லை.

பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படும் பேருந்தை இங்கு இயக்க முயற்சி நடக்கிறது. முதல்வரின் அனுமதி பெற்று பேட்டரி மூலம் இயங்கும் 200 பேருந்துகள் வாங்க மத்திய அரசிடம் நிதி கோரப்பட்டுள்ளது. மேலும், பேருந்து கட்டண உயர்வு என்பது ஊதிய உயர்வால் மட்டும் ஏற்பட்டதல்ல; டீசல் விலை, உதிரிபாகங்கள் விலை உயர்ந்ததாலும் ஏற்பட்டுள்ளது’’ என்றார்.

Source: The Hindu

