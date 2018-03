மு.க.முத்துவை யாரும் கட்டுப்படுத்தவில்லை: ஆட்கொணர்வு மனுவை தள்ளுபடி செய்தது சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

தி.மு.க.தலைவர் மு.கருணாநிதியின் மகன் மு.க.முத்துவை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கக் கோரி தொடரப்பட்ட ஆட்கொணர்வு மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நேற்று தள்ளுபடி செய்தது.

நீதிபதிகள் சி.டி.செல்வம் மற்றும் என்.தி.சதீஷ் அடங்கிய அமர்வு, முத்துவால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஒரு வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்த பின்னர், அவர் சட்டவிரோதமாக கட்டுப்படுத்தப் படவில்லை என்று கூறி மனுவை தள்ளுபடி செய்தது.

முத்துவின் மகள் எனக் கூறி மனுதாரர் எம்.கே.எம். ஷீபா ராணி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்நதார். அவரது சித்தப்பா தனது தந்தையை சட்டவிரோத காவலில் வைத்திருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார்.

ராணி, முத்துவின் இரண்டாவது மனைவிக்கு தான் பிறந்ததாகவும், தன் 75 வயது ”தந்தை” உயிரோடு இருக்கிறாரா இல்லையா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளதால், இதற்கு தீர்வு காணும்விதமாக போலீஸ்தான் தனது தந்தையை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும் அம்மனுவில் கோரியிருந்தார்.

மனுவின் மீதான நடவடிக்கைக்கு உத்தரவிட்ட சென்னை உயர்நீதிமன்றம் காவல்துறைக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி உரிய விவரம் கோரியிருந்தது. அதன்படி மு.க.முத்துவால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வாக்குமூலத்தின்படி தன்னை யாரும் கட்டுப்படுத்தவில்லை என்று தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நேற்று இவ்வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது.

