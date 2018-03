திருச்சி: திருச்சியில் பெண்ணை கொன்ற போக்குவரத்து ஆய்வாளர் காமராஜ் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. மனுவை தள்ளுபடி செய்து திருச்சி மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

