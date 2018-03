விழுப்புரம்: அரசு போக்குவரத்து கழகம் விழுப்புரம் கோட்ட அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடைபெற்று வருகிறது. லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸ் டிஎஸ்பி தேவநாதன் தலைமையில் 7 பேர் சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர். தொழிலாளர் வருங்கால வைப்புநிதியை அதிகாரிகள் மோசடி செய்துவிட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்ததை அடுத்து அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The abolition of bribes in villupuram Division Office sector test

Villupuram villupuram Division Office: State transport undertakings in the abolition of bribes Department test in progress varugi