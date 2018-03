நாகர்கோவில்: நாகர்கோவிலைச் சேர்ந்த அரசு ஒப்பந்ததாரர் பாலகிருஷ்ணன் நிறுவனததில் ஐ.டி. ரெய்டு நடைபெற்று வருகிறது. ஆசாரிபள்ளத்தில் உள்ள தார் கம்பெனி, தம்மத்துகோணத்தில் உள்ள மீன் கம்பெனியில் ரெய்டு நடைபெற்று வருகிறது. பாலகிருஷ்ணனுக்கு சொந்தமான கம்பெனிகளில் 40 அதிகாரிகள் ரெய்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The Government contractor Balakrishnan from nagercoil in the company. Reid

Nagercoil: Government contractor Balakrishnan from nagercoil in the company. Reid was enough sensitisation in progress