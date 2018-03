‘‘யூகம் செய்து பேசாதீர்கள்’’ – போலீசுக்கு கங்கனா ரனாவத் வேண்டுகோள்

செல்போன் அழைப்பு விவரப் பதிவுகள் (சிடிஆர்) வழக்கில் தன் பெயர் இழுக்கப்பட்டதற்காக மறுப்பு தெரிவிததுள்ள பாலிவுட் நடிகை கங்கணா ரணாவத் தன் பெயரை சர்ச்சைக்குள்ளாக்குவதற்கு முன் வழக்கை தீர விசாரித்திருக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்.

ரித்திக் ரோஷன் எண்ணை வழக்கறிஞர் ரிஸ்வான் சித்திக்குடன் நடிகை கங்கணா ரணாவத் பகிர்ந்துகொண்டதாக தானே நகர குற்றப்பிரிவு காவல் துணை ஆணையர் அபிஷேக் திரிமுகே கூறியிருந்தார். இதற்கு மறுப்பு பாலிவுட் நடிகை கங்கணா ரணாவத் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

யூகங்கள் செய்வதற்கு முன் முறையான விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் கங்கணா ரணாவத் நேற்றுவெளியிட்டுள்ள தெரிவித்துள்ளார்.

தனது மனைவியின் செல்போன் அழைப்பு விவரப் பதிவுகளை சட்டவிரோதமாக வாங்கியதாக கைது செய்யப்பட்ட பாலிவுட் நடிகர் நவாசுதீன் சித்திக், மும்பை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி தானே சிறையிலிருந்து நேற்று விடுவிக்கப்பட்டார்.

போலீஸ் துணை ஆணையர் அபிஷேக் திரிமுகேவின் கருத்துக்கு பதிலளித்து கங்கணா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

நாங்கள் நோட்டீஸ்க்கு பதிலளிக்கும்போது, வழக்கறிஞரிடம் அனைத்து விவரங்களையும் வழங்குகிறோம். இந்த விவரங்களைக்கொண்டு சட்டத்திற்குப் புறம்பாக பயன்படுத்துவதற்கும் ஊகங்கள் அடிப்படையில் அறிக்கைகள் தயாரிப்பதற்கும், ஒரு கலைஞரின் நற்பெயரைக் கெடுக்கும்விதமாகவும் அபிஷேக் ட்ரிமுகேவின் இச்செயல் மிகவும் முட்டாள்தனமாக உள்ளது என்றே கருத வேண்டியுள்ளது. யூகங்கள் செய்வதற்கு முன்னாள் முறையான விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

இவ்வாறு கங்கணா தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் ஜாக்கி ஷெராஃப்பின் மனைவி ஆயிஷா ஷெராஃப் நடிகர் சாகில் கானின் செல்போன் அழைப்பு விவரங்களை வாங்கியதாக காவல் துணை ஆணையர் திரிமுகே கூறியிருந்தார். 2001ல் பாலிவுட்டில் வெளியான ‘ஸ்டைல்’ திரைப்படத்தில் ஷார்மான் ஜோஷியுடன் அறிமுகமான சாகில்கான் செல்போன் அழைப்பு விவரங்களை வழக்கறிஞர் சித்திக்குடன் பகிர்ந்துகொண்டதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

வழக்கறிஞர் கைது

சட்டவிரோதமாக மற்றவர்களின் செல்போன் அழைப்பு விவரங்களை திருடி விற்றதாக துப்பறிவாளர் ரஞ்சனி பண்டிட் உள்பட 11 பேர் சமீபத்தில் சில தினங்களுக்குமுன் தானேயில் கைது செய்யப்பட்டனர்.

நடிகர் நவாசுதீன் சித்திக்கும் விரோதமாக தனது மனைவியின் செல்போன் அழைப்பு விவரங்களை சட்ட இவர்களிடம் இருந்து வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து விவரம் கேட்டு விசாரணைக்காக அனுப்பட்ட சம்மனுக்கும் பதில் அளிக்கவில்லை என வழக்கறிஞர் ரிஸ்வான் சித்திக்கும் கைது செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில் நடிகர் நவாசுதீன் சித்திக் மட்டும் நேற்று விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: The Hindu

English summary

‘ Guess you don’t talk ‘ do-ranavath request the police to kangana ranaut

Cell phone call detail records (CDR) and the denial of his name in the case of izhukkappattarkan therivithulla balivu