ஆவடியில் தேவாலய வாசலில் ஏழைகளுக்கு உதவ ‘அறம்’ மரப்பெட்டகம் அமைப்பு

ஆவடியில் உள்ள சிஎஸ்ஐ தேவாலய வாசலில் ஏழைகளுக்கு உதவ ‘அறம்’ மரப் பெட்டகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஆவடி, புதிய ராணுவ சாலையில் அமைந்துள்ளது சிஎஸ்ஐ திரித்துவ தேவாலயம். இந்த தேவாலய நிர்வாகம் சார்பில், தேவாலய வாசலில், ‘அறம்’ என்ற பெயரிடப்பட்ட மரப் பெட்டகம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

துணி, உணவு பொருட்கள்

ஏழை, எளிய மக்களுக்கு உதவும் வகையில், பொதுமக்கள் தாங்கள் பயன்படுத்திய ஆடை உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள், புத்தகங்கள் உள்ளிட்டவைகளை நன்கொடையாக அளிக்க இந்த மரப் பெட்டகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த மரப் பெட்டகத்தில் நாள்தோறும் மக்கள் தாங்கள் பயன்படுத்திய ஆடைகள், குழந்தைகளின் விளையாட்டுப் பொருட்கள் மற்றும் பழங்கள், பிஸ்கெட்கள் உள்ளிட்ட உணவு பொருட்களை வைத்துவிட்டு செல்கின்றனர்.

இதுகுறித்து, சிஎஸ்ஐ திரித்துவ தேவாலய ஆயர் கிளமண்ட் ஜெயந்திராஜ் தெரிவித்ததாவது:

பொதுமக்கள் தங்களால் முடிந்த அளவு உணவுப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவைகளையும், தங்களின் பயன்பாட்டில் இல்லாமல் உள்ள பழைய பொருட்களையும் ஏழை, எளியவர்களுக்கு அளிக்க ஏதுவாக, ‘அறம்’ மரப்பெட்டகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது.

ஆகவே, ‘அறம்’ மரப்பெட்டகத்தில் நாள்தோறும் நூற்றுக்கணக்கானோர் ஏராளமான பொருட்களை வைத்துச் செல்கின்றனர். அந்த பொருட்களில் கணிசமானவற்றை ஏழை, எளிய மக்கள் எடுத்துச் சென்று பயனடைகின்றனர் என்று அவர் தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

