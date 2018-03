நெல்லை: நெல்லையில் போராட்டம் நடத்தி வரும் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள், ஆட்சியர் உறுதியை ஏற்க மறுப்பு தெரிவித்துள்ளனர். நெல்லை ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் அவர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சுமதி தற்கொலைக்கு காரணமான குழந்தைகள் நல வளர்ச்சி அலுவலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். உயிரிழந்த சுமதி குடும்பத்துக்கு ரூ. 3லட்சம் நிவாரணம் வழங்குவதாக ஆட்சியர் உறுதியளித்துள்ளார்.

Paddy has been a struggle in the anganwadi workers, to accept a firm denial of the collector

