மூலக்கொத்தளம் மயான விவகாரம்: மொழிப்போர் தியாகி கல்லறைக்கு பாதிப்பின்றி குடிசைமாற்று வாரிய வீடுகள் கட்டப்படும் – சட்டப்பேரவையில் துணை முதல்வர் ஓபிஎஸ் உறுதி

சட்டப்பேரவையில் நேற்று சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்து பேசிய திமுக உறுப்பினர் மாதவரம் சுதர்சனம், ‘‘மொழிப்போர் தியாகிகளின் கல்லறை அமைந்துள்ள மூலக்கொத்தளம் மயானத்தை இடித்துவிட்டு வீடு கட்டும் திட்டத்தை அரசு கைவிட வேண்டும்’’ என்றார்.

அதற்குப் பதிலளித்து ஓபிஎஸ் பேசியதாவது: மூலக்கொத்தளம் மயானத்துக்கென 35.43 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. அதில் மயானத்துக்கென 23.92 ஏக்கர் நிலம் போக, காலியாக 11.51 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. இந்த இடத்தில் அப்பகுதியில் உள்ள குடிசைப் பகுதி மக்களுக்கு பிரதம மந்திரி அனைவருக்கும் வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 138 கோடியே 29 லட்சத்தில் 1,044 வீடு கட்ட முடிவு செய்யப்பட்டது. இதற்காக இந்த 11.51 ஏக்கர் நிலம் சென்னை மாநகராட்சியில் இருந்து குடிசை மாற்று வாரியத்துக்கு நிலமாற்றம் செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில் மூலக்கொத்தளம் மயானத்தை அகற்றக் கூடாது என வைகோ தலைமையில் மார்ச் 13-ல் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் மொழிப்போர் தியாகிகள் தாளமுத்து, நடராசன், ஈழத் தமிழர்களுக்காக உயிர்த் தியாகம் செய்த முத்துக்குமார், அமரேசன் கல்லறைகளும் இடிக்கப்பட உள்ளதாகக் கூறப்பட்டது. தாளமுத்து, நடராசன் கல்லறைகள் குடியிருப்பு கட்டவுள்ள இடத்தில் இருந்து 300 மீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. முத்துக்குமார், அமரேசனுக்கு அங்கு கல்லறை ஏதும் இல்லை. அவர்களின் உடல்கள் எரியூட்டப்பட்டுள்ளன.

இந்தப் பகுதியில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்து தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆணையத்தில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் ஆணையத்தின் துணைத் தலைவர் ஆய்வு நடத்தி, விசாரணை முடியும் வரை கட்டுமானப் பணிகளை நிறுத்தி வைக்குமாறு வாய்மொழியாக கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

குடிசைப் பகுதி மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று அவர்கள் வாழும் பகுதியிலேயே குடியிருப்புகள் கட்டவே இந்த இடத்தை அரசு தேர்வு செய்துள்ளது. மொழிப்போர் தியாகிகளின் கல்லறைகள் எந்த காலத்திலும் அகற்றப்படாது. நாம் அனைவரும் இங்கே அமர்ந்திருப்பதற்கு காரணமான அவர்களின் கல்லறைகள் பாதுகாக்கப்படும். இவ்வாறு ஓபிஎஸ் கூறினார்.

