அறநிலையத் துறைக்கு சொந்தமான 36,000 கோயில் வளாகங்களில் கடைகளை அகற்ற வேண்டும்: உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

தமிழகத்தில் அறநிலையத் துறைக்கு சொந்தமான 36,000 கோயில் வளாகங்களில் உள்ள கடைகளையும் அகற்ற வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.

பழனி அடிவாரத்தில் கோயிலுக்கு சொந்தமான மங்கம்மாள் சத்திரத்தில் உள்ள கடைகளை 15 நாட்களில் காலி செய்து கடைகளை கோயில் நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என, கோயில் இணை ஆணையர் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் உத்தரவிட்டார். இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யவும், அதுவரை உத்தரவை செயல்படுத்த இடைக்கால தடை விதிக்கவும் கோரி, என்.தனசேகரன் உட்பட 7 பேர் உயர் நீதிமன்ற கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.

இந்த மனுவில், ”கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் மற்றும் கோயிலின் பாதுகாப்புக்காக கடைகளை அகற்ற முடிவு செய்திருப்பதாக கோயில் நிர்வாகம் கூறியுள்ளது. எங்கள் கடைகள் கோயில் அடிவாரத்தில் உள்ளன. அடிவாரத்தில் இருந்து 700 படிகளைக் கடந்து பக்தர்கள் கோயிலுக்குச் செல்கின்றனர். இதனால் கடைகளால் கோயிலுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. கடைகளை காலி செய்ய உத்தரவிடுவதற்கு முன்பு வியாபாரிகளிடம் கருத்து கேட்கவில்லை” எனக் கூறப்பட்டிருந்தது.

இந்த மனுவை விசாரித்து எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம் இன்று (வியாழக்கிழமை) பிறப்பித்த உத்தரவில், ”கோயில் வளாகத்தை மாசு இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்வதும், சுத்தமாக பராமரிப்பதும், கோயிலில் எவ்வித இடையூறும் இல்லாமல் பக்தர்கள் அமைதியாக இறைவனை வழிபடுவதற்கு தேவையான அமைதியான சூழலை உருவாக்குவதும் அரசு மற்றும் அதிகாரிகளின் கடமையாகும்.

வருங்காலங்களில் கோயில் வளாகங்களில் வியாபார நோக்கில் கடைகள் அமைப்பதை முற்றிலும் தவிர்க்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கோயில் வளாக கடைகள் பக்தர்களுக்கு இடையூறாக இருப்பதுடன் கோயிலின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகின்றன. கோயில் வளாகம் பக்தர்கள் சுலபமாக பயன்படுத்தும் வகையில் ஆக்கிரமிப்புகள் இல்லாமல் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.

கடைகளுக்கு அனுமதி வழங்கும் அதிகாரிகள் மீது சட்டப்படி ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் அறநிலையத் துறைக்கு சொந்தமாக 36 ஆயிரம் கோயில்கள் உள்ளன. இந்த கோயில்கள் அனைத்தையும் பராமரிக்க அவசர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

இதற்காக கோயில் வளாகங்களில் சட்டவிரோத செயல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்காக கோயில் வளாகங்களில் அனைத்து கடைகளை அகற்ற உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அனைத்து கோயில்களின் பொறுப்பு அதிகாரிகளுக்கு அறநிலையத்துறை செயலர் மற்றும் அறநிலையத்துறை ஆணையர் ஆகியோர் 8 வாரத்தில் உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும். இந்த உத்தரவை மீறும் அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று நீதிபதி கூறியுள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

Endowments Department owned 36,000 in the temple complex of shops should be removed: high court order

