திருச்சி: திருச்சி மலைக்கோட்டை தாயுமானவர் கோயில் பின்புறம் உள்ள குப்பைகள், மரங்களில் தீப்பற்றியது. இதனை அணைக்கும் பணியில் தீயணைப்பு துறையினர் ஈடுப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Trichy rockfort Temple back fire

Trichy: Lord thayumanavar Temple trichy malaikottai garbage, in the trees behind the fire. This dam