விரைவில் தண்ணீர் இல்லாத நகரமாக மாறும் பெங்களூரு- ஆய்வில் எச்சரிக்கை

நாட்டின் தகவல் தொழில்நுட்ப மையமான பெங்களூரு, தென் ஆப்பிரிக்காவின் கேப் டவுன் நகரைப் போல், தண்ணீர் இல்லாத நகரமாக விரைவில் மாறும் என்று அறிவியல் மற்றும் சூழல் மையம் எச்சரித்துள்ளது.

அறிவியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மையத்தின் சார்பில் வெளியிடப்படும் ‘டவுன் டூ எர்த்’ வார ஏட்டில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

‘‘உலகில் விரைவாகத் தண்ணீர் தீர்ந்துபோகும் 10 மாநகரங்களில் பெங்களூரு நகரமும் ஒன்றாகும். ‘டே ஜுரோ’ நாள் வெகு விரைவில் இந்த நகருக்கு வரப்போகிறது.

சீனாவின் பெய்ஜிங், மெக்சிக்கோ சிட்டி(மெக்சிக்கோ), சணா(ஏமன்), நைரோபி(கென்யா), இஸ்தான்புல்(துருக்கி), சா போலோ(பிரேசில்), கராச்சி(பாகிஸ்தான்), பியுனோஸ் அயர்ஸ்(அர்ஜென்டீனா), காபுல்(ஆப்கானிஸ்தான்) ஆகிய 9நகரங்களிலும் இதே சூழல் விரைவில் ஏற்படும்.

பெங்களூரு நகரைப் பொறுத்தவரை அந்தநகருக்குத் தண்ணீர் ஆதாரங்களாக விளங்கும் இடங்கள் 79 சதவீதம் குறைந்துவிட்டன. மனிதர்களின் அதிவேக குடியிருப்பு பெருக்கமும், நகரமயமாக்குதலும், ஆக்கிரமிப்பும் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த 1973ம் ஆண்டில் 8 சதவீதமாக ஆக்கிரமிப்பாக இருந்தது, இப்போது 77 சதவீதமாக உயர்ந்துவிட்டது.

மேலும், கடந்த 20 ஆண்டுகளில் நகரில் உள்ள கிணறுகள், ஆழ்துளைக் கிணறுகள் ஆகியவற்றில் கிடைக்கும் தண்ணீர் அளவு 10முதல் 12 மீட்டர் என்ற நிலையில் இருந்து தற்போது, 76 முதல் 91 மீட்டர் ஆழத்துக்குச் சென்றுவிட்டது. கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆழ்துளைக் கிணறுகள் எண்ணிக்கை 5ஆயிரமாக இருந்த நிலையில், தற்போது, 4.5 லட்சமாக உயர்ந்துவிட்டது. மக்களின் தண்ணீர் தேவை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே வருகிறது.

ஒரு கோடி மக்களுக்கு மேல் இருக்கும் பெங்களூரு நகரில் 2031ம் ஆண்டில் 2.3 கோடியாக மக்கள் தொகை அதிகரிக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது. ஆண்டுக்கு 3.5 சதவீதம் மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது.

பெங்களூரில் பெரும் பகுதி மக்களால் பயன்படுத்தி வெளியேற்றப்படும் நீரில் பாதியளவு மட்டுமே சுத்திகரிக்கப்பட்டு வருகிறது. மற்றவை குடிநீர் ஆதாரங்களில் சென்று கலக்கின்றது. இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே தென் ஆப்பிரிக்காவின் பணக்கார நகரம் என்று அழைக்கக் கூடிய கேப் டவுன் நகரத்தில் கடந்த சில ஆண்டுகளாகச் சராசரிக்கும் குறைவாக மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், கடும் தண்ணீர்பஞ்சத்தில் இருக்கும் அந்த நகரில் அடுத்த சில மாதங்களில் தண்ணீர் இல்லாத சூழல் உருவாகப் போகிறது. இதனால் குடிமக்களுக்கு ரேஷன் அடிப்படையில் மட்டுமே தண்ணீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

