ரவுடிகள் கேக் வெட்டி கொண்டாட்டம்: பேரவையில் நடந்த சுவாரஸ்ய விவாதம்

ரவுடிகள் யார் ஆட்சியில் அதிகம், யார் ஆட்சியில் கேக் வெட்டிக் கொண்டாடினார்கள் என்பது குறித்து சட்டப்பேரவையில்ருசிகர விவாதம் நடந்தது.

சட்டப்பேரவையில் இன்று நடந்த விவாதத்தில் பேசிய எதிர்க்கட்சித் துணைத்தலைவர் துரைமுருகன் தமிழகத்தில் சட்டம்ஒழுங்கு சிறப்பாக இருக்கிறது, அமைதிப்பூங்காவாக திகழ்கிறது என்கிறார்கள், ஆனால் இங்குதான் ரவுடிகள் ஒன்றுகூடிகேக் வெட்டிக் கொண்டாடுகிறார்கள் என்று குறிப்பிட்டார்.

இதற்குப் பதிலளித்த முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி, ”எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர், ரவுடிகளைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டார். ரவுடிகள் என்பவர்கள் ஒரேநாளில் உருவாவதில்லை. பல ஆண்டுகாலமாக, பல திருட்டுகள், கொலை வழக்குகளில் ஈடுபட்டவர்கள் தான் ரவுடிகள். உங்கள் ஆட்சியிலும் இருந்தவர்கள் தான், இப்போதும் தொடர்ந்து இருந்துகொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போது நாங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கின்றோம். நீங்கள் கண்டுபிடிக்கவில்லை.

ரவுடிகளை கண்டுபிடித்தது நாங்கள். நீங்கள் கண்டுபிடிக்க தவறிவிட்டீர்கள். ஆகவே, இன்றைக்கு ரவுடிகள் தமிழகத்திலே எங்கெங்கே இருக்கிறார்கள் என்பதை எல்லாம் கணக்கிடப்பட்டு, இன்றைக்குத் தமிழகத்திலிருந்துரவுடிகள் வெளிமாநிலத்திற்குத் தப்பி செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஆகவே, உறுப்பினர் சொல்வதைப்போல, எந்த மாநிலத்திலும் சரி, எந்த நாட்டிலும் சரி, எல்லாப் பகுதிகளிலும் இது நடந்துகொண்டிருக்கின்றன. அதைச் சரியாக கட்டுப்படுத்துகிறோமா என்பதைத் தான் நாம் பார்க்க வேண்டும்.

தமிழகத்தைப்பொறுத்தவரையில், சட்டம் ஒழுங்கு பேணிக் காக்கப்படுகின்றது. அமைதிப்பூங்காவாக தமிழகம் திகழ்கின்றது. மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது, தமிழகத்திலே குற்றங்கள் குறைந்துள்ளன.

குற்றங்களை நாம் அதிக அளவிலே கண்டுபிடித்திருக்கின்றோம். அதைத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும்” என்று கூறினார்.

இதற்குப் பதிலளித்த துரைமுருகன், ”ரவுடிகள் எல்லா ஆட்சியிலும் உள்ளனர், ஆனால் கேக் வெட்டிக் கொண்டாடியதுஉங்கள் ஆட்சியில்தான்” என்று குறிப்பிட்டார்.

இதற்குப் பதிலளித்த முதல்வர், ”கேக் வெட்டிக் கொண்டாடியவர்களை கைது செய்ததும் இந்த ஆட்சிதான்” என்று கூறிவிவாதத்தை முடித்து வைத்தார். இதை உறுப்பினர்கள் வெகுவாக ரசித்தனர்.

