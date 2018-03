இந்திய தேர்தலில் தலையிட மாட்டோம்: ஃபேஸ்புக் நிறுவனர் மார்க் ஸுக்கர்பர்க் உறுதி

ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்துடன் இணைந்து, கேம்பிரிட்ஜ் அனலிட்டிகா, இந்தியாவில் 2019ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள பொதுத்தேர்தலில் காங்கிரஸுக்காக பணியாற்றப் போவதாக புகார்கள் உள்ள நிலையில், இந்திய தேர்தலில் தலையிட மாட்டோம் என ஃபேஸ்புக் நிறுவனர் மார்க் ஸுக்கர்பர்க் உறுதியளித்துள்ளார்.

இங்கிலாந்தில் கேம்பிரிட்ஜ் அனலிட்டிகா என்ற அரசியல் தகவல் ஆய்வு நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனம் அமெரிக்கத் அதிபர் தேர்தலில் ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்திடமிருந்து தகவல்களைப் பெற்று மக்கள் மனதில் மாற்றத்தை உண்டாக்கித் தேர்தலில் முடிவுகள் மாறப் பெரிதும் துணை புரிந்தது.

இதில், 2016 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலின்போது சுமார் 5 கோடி மக்களின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் திருடப்பட்டு கேம்பிரிட்ஜ் அனலிட்டிகா என்ற நிறுவனத்துக்கு அளிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. அமெரிக்கா மட்டுமின்றி ஜெர்மனி உட்படப் பல ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் நடைபெற்ற தேர்தல்களில் அனலிட்டிகா நிறுவனம் இதே போன்ற முறைகேடுகளை நடந்த்தியுள்ளதும் அம்பலமாகியுள்ளது. இந்தியாவிலும் சில தேர்தல்களில் அனலிட்டிகா நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியும், கேம்பிர்ட்ஜ் அனாலிட்டிகா நிறுவனத்துடன் இணைந்து, வரும் 2019-ம் ஆண்டு தேர்தலை எதிர்கொள்ளப் போகிறார் என்று பாஜக குற்றம் சாட்டுகிறது. இந்த விவகாரம் இந்தியாவிலும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக காங்கிரஸ் – பாஜக இடையே ‘வார்த்தை போர்’ நடந்து வருகிறது. இரு கட்சிகளும் ஒன்றைறொன்று குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. இதுதொடர்பாக ஃபேஸ்புக் நிறுவனர் மார்க் ஸுக்கர்பர்க் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

சிஎன்என் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் அவர் கூறியுள்ளதாவது:

‘‘அனலிட்டிகா நிறுவனத்துடன் இணைந்து செயல்பட்டதில் தவறுகள் நடந்துள்ளதை ஒப்புக் கொள்கிறேன். அதற்காக என்னை மன்னியுங்கள். இதுபோன்ற தவறு இனிமேல் நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்கிறோம். அமெரிக்காவில் இந்த ஆண்டு நவம்பரில் நடைபெறும் தேர்தலில் தலையிட மாட்டோம். அதுபோலவே இந்தியா பிரேசில் உட்பட எந்த நாடுகளில் நடைபெறவுள்ள பொதுத்தேர்தல்களிலும், எந்த ஒரு நிறுவனத்துடனும் இணைந்து ஃபேஸ்புக் செயல்படாது. ஃபேஸ்புக்கில் கணக்கு வைத்துள்ள எந்த ஒரு பயனாளிகளின் விவரங்களும் வெளியாகாமல் பாதுகாப்போம்’’ எனக் கூறியுள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

We do not interfere in Indian elections: Facebook founder Mark sukkarbark confirmed

Facebook analittika, India, in collaboration with Cambridge in the year 2019 in the general election to be held