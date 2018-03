ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து புறப்பட்ட விஎச்பியின் ரத யாத்திரை நெல்லை வந்தடைந்தது

நெல்லை: ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து புறப்பட்ட விஎச்பியின் ரத யாத்திரை நெல்லை மாவட்டம் அரியக்குளம் வந்தடைந்துள்ளது. தூத்துக்குடி வழியாக சென்ற ரத யாத்திரை நெல்லை மாநகருக்குள் நுழைய போலீசார் அனுமதி அனுமதி மறுத்துள்ளனர். கே.டி.சி நகர் நான்கு வழிச்சாலை வழியாக ரத யாத்திரை கன்னியாகுமரி செல்கிறது.

Source: Dinakaran

English summary

