நாமக்கல் அருகே 15 நாட்களாக குடிநீர் விநியோகத்தை தடுத்ததாக அதிமுக செயலாளர் மீது பொதுமக்கள் புகார்

நாமக்கல்: நாமக்கல் மாவட்டம் மல்லசமுத்திரம் பேரூராட்சி அதிமுக செயலாளர் மீது பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். மல்லசமுத்திரம் அருந்ததியர் தெருவுக்கு 15 நாட்களாக குடிநீர் விநியோகத்தை தடுத்ததாக அவர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். திமுக கூட்டத்துக்கு சென்றதற்காக தெற்கு கொட்டாய் பகுதியில் குடிநீர் வழங்கவில்லை என அவர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

Namakkal near 15 days supply prevented a public complaint against admk Secretary

