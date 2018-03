கடலூர்: வீராணம் ஏரியிலிருந்து சென்னையின் குடிநீர் பயன்பாட்டிற்காக அனுப்பப்படும் தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏரியின் நீர் மட்டம் குறைந்ததால் நிலத்தடி நீரை பாதுகாக்க பொதுப்பணித்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

Source: Dinakaran

Will be sent to Chennai from veeranam lake water stops

Cuddalore, Chennai water from veeranam Lake: for the use of water will be sent to niruthappatulla