ம.பி.யில் சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொன்ற குற்றவாளி; நீதிமன்றம் முன் ஆத்திரம் தீர கன்னத்தில் அறைந்த தாய்

மத்தியப் பிரதேச மாநிலம், இந்தூரில் சிறுமியைப் பலாத்காரம் செய்து, கொலை செய்த குற்றவாளியை, அந்தச் சிறுமியின் தாய் போலீஸார் கண்முன் ஆத்திரம் தீர கன்னத்தில் அறைந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.

மத்தியப் பிரதேசம் மாநிலம், இந்தூரில் உள்ள கிஷ்காகஞ் வனப்பகுதியில் 13 வயது சிறுமியை சிலர் பலாத்காரம் செய்து, கடந்த 13-ம் தேதி வீசினர். இந்தக் கொலை தொடர்பாக ஒரு பெண் உள்ளிட்ட 3 பேரை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

இந்நிலையில், இந்தக் கொலை வழக்கில் கைதான குற்றவாளிகள் 3 பேரையும், இந்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த போலீஸார் நேற்று அழைத்து வந்தனர். அப்போது அங்கு நின்றிருந்த பலாத்காரத்தில் கொல்லப்பட்ட சிறுமியின் தாய் கண்ணீரோடு நின்று இருந்தார்.

குற்றவாளிகளைப் பார்த்தவுடன் போலீஸார் கண் முன்னே கன்னத்தில் ஆத்திரம் தீர அந்தத் தாய் அறைந்தார். ‘என் மகளைப் பலாத்காரம் செய்து கொன்றுவிட்டீர்களே’ என்று கூறிக்கொண்டே அடித்து கண்ணீர் விட்டு அழுதார்.

அந்தக் குற்றவாளிகளை அடிக்கும் போது, அங்கிருந்த போலீஸார் அந்தப் பெண்ணை தடுக்கவில்லை. இந்தக் குற்றவாளிகளை அடித்துவிட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுது அங்கேயே கீழே சரிந்து விழுந்தார். அதன்பின் போலீஸார் அந்தக் குற்றவாளிகளை அங்கிருந்து நீதிமன்றத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

Source: The Hindu

