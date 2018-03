நெல்லை: நெல்லை மாவட்டத்தில் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது. மாவட்டம் முழுவதும் 1,000 அங்கன்வாடிகள் காலையில் மூடப்பட்டன. அங்கன்வாடி ஊழியர் சுமதி மரணத்துக்கு நீதி கேட்டு போராட்டம் நடைபெற்று வந்தது. சுமதி குடும்பத்துக்கு ரூ. 3லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படும் எனவும், சுமதி குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும் எனவும் நெல்லை ஆட்சியர் உறுதியளித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Nellai district withdrew in the anganwadi staff struggle

Paddy: nellai district anganwadi staff struggle has been withdrawn. The entire district of 1,000 anganam