ஹெச்.ராஜாவை மனநலப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பக் கோரும் மனு: சென்னை காவல்துறை விளக்கமளிக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

பாஜக தேசியச் செயலாளர் ஹெச்.ராஜாவைக் கைது செய்து மனநலப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பக் கோரிய மனு மீது, சென்னை காவல்துறை விளக்கமளிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கவிஞர் வைரமுத்து ஆண்டாள் குறித்து சர்ச்சை கருத்துகள் எழுதி வாசித்ததாகக் கூறப்பட்டபோதும், ஹெச்.ராஜா வன்முறையைத் தூண்டும் வகையில் வைரமுத்து மீது கடுமையாக விமர்சனங்களை வைத்தார்.

திரிபுரா மாநிலத்தில் பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெற்ற பிறகு, அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த லெனின் சிலையை அகற்றினர். இந்தச் சம்பவம் குறித்து பாஜகவின் தேசியச் செயலாளர் ஹெச்.ராஜா, இன்று லெனின் சிலை, நாளை பெரியார் சிலை என்று தனது முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட்டது பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

இதையடுத்து சில இடங்களில் இருந்த பெரியார் சிலை பாஜகவினரால் சேதப்படுத்தப்பட்டது. இதற்கு எதிர்மறையாகப் பிராமணர்கள் அணிந்திருந்த பூணூலை சிலர் அறுத்தெறிந்தனர். இது கடும் எதிர்ப்பை ஏற்படுத்தியதால் நான் பெரியார் சிலை அகற்றப்படும் என்று பதிவுசெய்யவில்லை என் அட்மின் பதிவு செய்தார் என்று பின்வாங்கிய ஹெச்.ராஜா, தன் முகநூல் நிர்வாகியை நீக்கிவிட்டதாகவும் தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், ஹெச்.ராஜாவின் செயல்பாடுகள் தமிழகத்தில் வன்முறையைத் தூண்டும் விதமாக அமைந்துள்ளது எனவும், அவரைக் கைது செய்து மனநலப் பரிசோதனைக்கு அனுப்ப வேண்டும் எனவும் திருவேற்காட்டைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் தமிழ்வேந்தன் மார்ச் 7-ம்தேதி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார், அந்தப் புகாரின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார்.

அவரது மனுவில், ”ஹெச்.ராஜாவைக் கைது செய்து உரிய மனநல மருத்துவரின் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் எனக் கோரி மார்ச் 7-ம் தேதி சென்னை காவல் ஆணையர் மற்றும் அம்பத்தூர் காவல் ஆய்வாளர் ஆகியோரிடம் புகாரளித்தும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை” எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி எம்.எஸ்.ரமேஷ், இது குறித்து போலீஸார் நீதிமன்றத்தில் விளக்கமளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை வரும் 28-ம்தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

