மன்னார்குடி அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது தனியார் பேருந்து மோதிய 2 பேர் பலி

மன்னார்குடி: மன்னார்குடி அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது தனியார் பேருந்து மோதிய 2 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மன்னார்குடி அருகே வேங்கையபுரத்தில் நடந்த விபத்தில் அரவிந்த்(22). கிரி(22) ஆகிய இருவரும் அதே இடத்திலேயே பலியாகியுள்ளனர். உயிரிழந்த இருவரும் வந்த இருசக்கர வாகனம் தனியார் பேருந்துடன் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Mannargudi near private bus collided head-on on the vehicle 2 killed

Mannargudi, mannargudi near vehicle on private bus collision: 2 people have died. Mannarkuda selvarani