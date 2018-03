திருச்சியில் மகளை கொன்று தனியார் வங்கி மேலாளர் தற்கொலை

திருச்சி: திருச்சி சத்திரம் பேருந்து நிலையம் அருகே தனியார் வங்கி மேலாளர் தனது 5 வயது மகளை கொன்று தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளார். சிண்டிகேட் வங்கி மேலாளர் ராமசுப்பிரமணியன் தனது மகள் அருத்ரவை கொன்று தானும் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளார். இருவரது எடல்களை கைப்பற்றிய கோட்டை போலீசார் திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

