ரூ.20 லட்சம் வரை கிராஜுவிட்டிக்கு வரி இல்லை: நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேறியது பணிக்கொடை மசோதா

மாநிலங்களவையில் எந்தவிதமான விவாதமின்றி பணிக்கொடை திருத்த மசோதா இன்று நிறைவேறியது. இதன் மூலம் அரசு ஊழியர்கள் தங்களின் ஓய்வுக்காலத்தில் கிடைக்கும் கிராஜுவிட்டி தொகையில் ரூ.20 லட்சம் வரை வரியில்லாமல் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

இதற்கு முன் ரூ.10 லட்சத்துக்கு மேல் பெற்றால் வரி விதிக்கப்பட்டு இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

பணிக்கொடை திருத்த மசோதாவைக் கடந்த 2017-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 18-ம் தேதி மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சர் சந்தோஷ் குமார் கங்கார் மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்தினார். ஆனால், அதன்பின் அது நிறைவேறவில்லை.

இந்நிலையில், தற்போது நடந்து வரும் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் 2-ம் கட்ட அமர்வில் இந்த மசோதா நிறைவேறியது. மாநிலங்களவையில் மட்டும் நிறைவேறாமல் இருந்து வந்தது. பட்ஜெட் 2-ம் கட்ட அமர்வு தொடங்கியதில் இருந்து எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் மாநிலங்களவையை செயல்படாமல் முடக்கி வந்தனர்.

இந்நிலையில், மாநிலங்களவையில் பணிக்கொடை மசோதா இன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு எந்தவிதமான விவாதமின்றி, குரல்வாக்கெடுப்பின் மூலம் நிறைவேறியதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

பணிக்கொடை மசோதா என்றால் என்ன?

பணிக்கொடை திருத்த மசோதாவில் இரு முக்கியமான மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. கடந்த 1972-ம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்தச் சட்டத்தில் தொழிற்சாலைகள், சுரங்கங்கள், எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு மையங்கள், பிளான்டேஷன்கள், துறைமுகம், ரயில்வே, கடைகள் உள்ளிட்டவற்றில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் தங்கள் ஓய்வுக்காலத்தில் பணிக்கொடையாக ரூ.10 லட்சம் வரை பெற்றால் அதற்கு வரி செலுத்தத் தேவையில்லை என்ற முறை இருந்தது. ஆனால், அதற்கு மேல் பெறும்போது வரிவிதிக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்தத் திருத்தத்தின் மூலம் ரூ.20 லட்சம் வரை பணிக்கொடை பெற்றால் வரி செலுத்தத் தேவையில்லை.

26 வாரங்கள் விடுமுறை

மேலும் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கான மகப்பேறு விடுப்பு என்பது இதற்கு முன் 12 வாரங்கள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்தது. இதை மாற்றி 26 வாரங்களாக உயர்த்தத் திருத்தம் செய்யப்பட்டது. அதுவும் அமலுக்கு வந்து நிறைவேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: The Hindu

