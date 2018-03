தனியார் மருத்துவமனைகளை ஒழுங்குபடுத்தும் வகையில் புதிய சட்டம்: அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி

தமிழகத்தில் அனைத்து தனியார் ஹலோபதி, ஹோமியோபதி மருத்துவமனைகளையும் ஒழுங்குபடுத்தும் வகையில் புதிய சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று (வியாழக்கிழமை) அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணனும் உடனிருந்தார்.

அப்போது, செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு இருவரும் கூட்டாக பதிலளித்தனர்.

”தனியார் ஹலோபதி, ஹோமியோபதி மருத்துவமனைகளை ஒழுங்குபடுத்தும் வகையில் புதிய சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள மருத்துவமனைகள் குறித்து பொதுமக்கள் அறிந்துகொள்ளும் வகையில், அவற்றின் விவரங்கள் ஆண்டுதோறும் ஜனவரி மாதத்தில் தமிழக அரசிதழில் வெளியிடப்படும்.

இச்சட்டத்தின் மூலம் பதிவு செய்யப்படாத மருத்துவமனைகள் தொடர்ந்து செயல்பட முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும். தனியார் மருத்துவ சேவை தரத்தை உறுதிப்படுத்த தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. போலி மருத்துவர்களைக் கண்டறியவும், மருத்துவமனைகளை முறைபடுத்தவும் இத்தகைய புதிய சட்ட விதிமுறைகள் உதவும்.

குஜராத் மாநிலத்தில் முதுநிலைப் படிப்பு படித்துவரும் தமிழக மருத்துவர் மாரிராஜ் தனக்கு கல்லூரியில் சாதி பாகுபாடு காட்டப்படுவதாக எழுப்பிய புகார் குறித்து, அம்மாநில அதிகாரிகளுடன் தமிழக சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் பேசியுள்ளனர்” என்று அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரும், சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணனும் தெரிவித்தனர்.

