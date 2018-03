கடலோர மாவட்டங்களில் ‘ஆபரேஷன் காவச்’ தீவிரவாத தடுப்பு ஒத்திகை தொடங்கியது: இதுவரை 3

தமிழகத்தின் 13 கடலோர மாவட்டங்களின் வழியாக தீவிரவாதிகள் ஊடுருவலைத் தடுக்கவும், கடத்தல் பொருட்கள் கொண்டுவருவதைத் தடுக்கவும், கடலோர காவல்துறை , கடலோர காவல்படை, சுங்கத்துறை இணைந்த கூட்டுப் பாதுகாப்பு ஒத்திகை சாகர் கவாச் ஆபரேசன் இன்று காலை தொடங்கியது.

கடந்த 2008-ம் ஆண்டு கடல் வழியாக ஊடுருவி மும்பையில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் பலர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவத்தை அடுத்து, கடலோர மாநிலங்கள் ஆண்டுதோறும் ஆபரேஷன் ஆம்லா எனும் பாதுகாப்பு ஒத்திகைப் பயிற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

கடல்வழியாக ஊடுருவும் தீவிரவாதிகள் வேடமிட்டு வருபவர்களை கடலோர பாதுகாப்புப் படையினர், உள்ளூர் போலீஸார் பிடிக்க வேண்டும் என்பதே இப்பயிற்சியின் நோக்கம். இதற்காக கடலோர காவற்படை, கப்பற்படை வீரர்கள் தீவிரவாதிகள் போல் தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட இலக்கை அடைவார்கள்.

வெடிகுண்டு, துப்பாக்கி போன்றவற்றுடன் ஊடுருவும் இவர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களை இலக்கை அடையும் முன் மடக்கிப் பிடிக்கும் சவாலான பணி போலீஸாருக்கு உண்டு. இதில் உள்ளூர் மீனவர்கள், பொதுமக்களையும் போலீஸார் பயன்படுத்துவார்கள்.

கடந்த ஆண்டு முதல் ஆபரேஷன் ஆம்லா பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு ஆபரேஷன் காவச் (கடற்கவசம்) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இன்று காலை 6 மணிக்கு தொடங்கிய சாகர் காவச் 36 மணி நேரம் நடக்கிறது. அதற்குள் இலக்கை அடையும் தீவிரவாதிகள் போல் வேடமிட்டவர்களை மடக்கிப் பிடிக்க வேண்டும்.

தமிழகத்தின் 13 கடலோர மாவட்டங்களில் இந்தப் பாதுகாப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் கடற்படை, கடலோரக் காவல்படை, கடலோரப் பாதுகாப்புக் குழுமம் ஆகியோருடன் இணைந்து தமிழக போலீஸாரும் கலந்துகொண்டுள்ளனர்.

ஒத்திகையின் ஒருபகுதியாக, அதிவிரைவுப் படகில் போலீஸார் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, நவீன தொலைநோக்கி மூலம் ஒத்திகை நடைபெறும் கடலோர எல்லைப் பகுதிவரை அவர்கள் தீவிரமாக கண்காணித்தனர்.

காலையில் சில மணி நேரங்களில் சென்னை திருவான்மியூர் கடலோரப் பகுதிகளில் 2 படகுகளில் தலா 4 பேர் என மீனவர்கள் போல் வேடமிட்டு ஆயுதங்களுடன் வந்த 8 பேரை, தமிழக போலீஸார் பிடித்தனர். கடலூரில் தீவிரவாதிகளாக வேடமிட்டு வந்த 6 பேரை போலீஸார் பிடித்தனர்.

சந்தேகத்திற்கிடமான நபர்கள் யாரேனும் கடலோர எல்லையிலோ அல்லது படகிலோ தென்பட்டால் உடனே கடலோரக் காவல்படைக்கு தகவல் தெரிவிக்குமாறும் மீனவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

ராமேஸ்வரம் முதல் மண்டபம் பகுதி வரை உள்ள மன்னார் வளைகுடா மற்றும் பாக்ஜலசந்தி கடல் பகுதிகளில் இன்று காலை தொடங்கப்பட்ட இந்த ஆபரேஷனில் இதுவரை 20 பேர் பிடிபட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பாம்பன் கடல் பகுதியில் இருந்து இரண்டு நாட்டிகள் தூரத்தில் 12 பேர் மற்றும் பாக்ஜலசந்தி கடல் பகுதியில் பிசாசுமுனை என்ற இடத்தில் வைத்து எட்டு பேர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வந்த போது தீவிரவாதிகள் போல் ஊடுருவியதாக மொத்தம் இருபது பேர் கைது செய்யப்பட்டு தற்போது மண்டபம் மெரைன் காவல் நிலையத்தில் வைத்துள்ளனர்.

இப்பாதுகாப்பு ஒத்திகை சம்பந்தமாக கூடுதல் காவல் ஆணையாளர்கள், இணை ஆணையாளர்கள் மற்றும் துணை ஆணையாளர்களுக்கு சென்னை காவல் ஆணையாளர் விரிவான அறிவுரைகளை வழங்கி ஒத்திகையினை மேற்பார்வையிட்டு வருகின்றார். இதன் தொடர்ச்சியாக பொதுமக்கள் கூடுமிடங்கள், உயர் மட்டப் பாதுகாப்பு நிலைகள் மற்றும் கடலோரப் பகுதிகளில் காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் காவலர்கள் தணிக்கைப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வாகன சோதனை மற்றும் ரோந்துப் பணிகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன.

சென்னையில் நடைபெற்ற சாகர் கவாச் பாதுகாப்பு ஒத்திகையின்போது சென்னை நகருக்குள் ஊடுருவ முயன்ற 8 நபர்கள் உட்பட தமிழகம் முழுவதும் 34 பேர் பிடிபட்டுள்ளனர். நாளை மாலை 6 மணி வரை ஆபரேஷன் காவச் பாதுகாப்பு ஒத்திகை நடக்கிறது.

