காவிரி விவகாரத்தில் பதிலளிக்க மறுத்த மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி

காவிரி விவகாரத்தில் இன்று செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பதிலளிக்க மறுத்தார். டெல்லியில் இன்று சர்வதேச தண்ணீர் தினத்தை ஒட்டி நடந்த கருத்தரங்கின் தொடக்க விழாவின் போது இந்த சம்பவம் நடைபெற்றது.

பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட காவிரி வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த மாதம் 16-ம் தேதி தீர்ப்பளித்தது. இதில், தமிழகப் பங்கில் 14 டிஎம்சி நீரை குறைக்கப்பட்டதுடன், ஆறு வாரங்களுக்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை மத்திய அரசு அமைக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டது. இதன்படி, வரும் மார்ச் 29-ம் தேதிக்குள் அந்த வாரியத்தினை மத்திய அரசு அமைக்க வேண்டும். ஆனால், இதுவரையும் அதன் மீது மத்திய அரசு முறையான எந்த நடவடிக்கையையும் எடுக்காமல் உள்ளது.

இந்த நிலையில், இன்று சர்வதேச தண்ணீர் தினம் கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு டெல்லியில் ஒரு கருத்தரங்கில் கலந்துகொள்ள மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் நிதின்கட்கரி வந்திருந்தார். அவரிடம் காவிரி குறித்து கேள்வி எழுப்ப தமிழக செய்தியாளர்களும், ஊடகவியலாளர்களும் ஆர்வமுடன் கூடி இருந்தனர். மேடையில் இருந்து இறங்கிய நிதின் கட்கரியைச் சூழ்ந்து காவிரி மீதான கேள்விகளைத் தொடுத்தனர். ஆனால், பதிலளிக்க நிதின் கட்கரி மறுத்து விட்டார்.

ஊடகவியலாளர்களின் மைக்குகளையுல் கட்கரியின் பாதுகாப்பாளர்கள் தடுத்து நிறுத்தினர். அப்போது கட்கரி, ‘உங்களுக்கு ஏதாவது செய்தி வேண்டும்!’ என முனகியபடி அங்கிருந்து கிளம்பி விட்டார். இதனால், பத்திரிகையாளர்கள் அனைவரும் பலத்த ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.

சில வாரங்களுக்கு முன் சென்னையில் ஒரு விழாவில் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பங்கு கொண்டார். அப்போதைய கலந்துரையாடலில் இப்போதைக்கு வாரியம் அமைக்க வாய்ப்புகள் இல்லை என அளித்த தகவல் சர்ச்சைக்குள்ளானது.

அதன் சில நாட்களுக்கு பின் சென்னை வந்த அவரது துறையின் இணை அமைச்சர் அர்ஜுன் மெக்வால், வாரியம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் தொடங்கி விட்டதாகவும் கூறி சமாளித்தார். ஆனால், இன்றுவரை வாரியத்தின் மீது ஒரே ஒரு ஆலோசனைக் கூட்டம் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ளது. வேறு எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை.

Source: The Hindu

English summary

Refused to answer on the Cauvery issue, Central Minister Nitin katkari

The Cauvery issue today in the central question of the press conference, water resources Minister Nitin katkari answer