‘கர்நாடகத்து நாற்காலிக்காக நடத்தும் நாடகம்’ -காவிரி விவகாரத்தில் கமல் சாடல்

‘கர்நாடகத்து நாற்காலிக்காக நடத்தும் நாடகம்’ என மத்திய அரசை கமல்ஹாசன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட காவிரி வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த மாதம் 16-ம் தேதி தீர்ப்பளித்தது. இதில், தமிழகப் பங்கில் 14 டிஎம்சி நீரை குறைக்கப்பட்டதுடன், ஆறு வாரங்களுக்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை மத்திய அரசு அமைக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டது. இதன்படி, வரும் மார்ச் 29-ம் தேதிக்குள் அந்த வாரியத்தினை மத்திய அரசு அமைக்க வேண்டும். ஆனால், இதுவரையும் அதன் மீது மத்திய அரசு முறையான எந்த நடவடிக்கையையும் எடுக்காமல் உள்ளது.

இந்நிலையில், மத்திய அரசை விமர்சித்து நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார். “பாகிஸ்தானோடு, வங்க தேசத்தோடு நதிநீரைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் இந்தியா, தன் நாட்டுக்குள் தமிழகத்திற்கும் கர்நாடகத்திற்கும் காவிரி நீரைப் பகிர்ந்து தரமுடியாதா? இது இயலாமை அல்ல; இழிவான செயல். கர்நாடகத்துக்கு நாற்காலிக்காக நடத்தும் நாடகம்” என கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

