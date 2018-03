அயல்நாடுகளுக்கு கடத்தப்பட்ட புராதனச் சிலைகள் 3 ஆண்டுகளில் 27 மீட்பு: மாநிலங்களவையில் அமைச்சர் மகேஷ் சர்மா தகவல்

அயல்நாடுகளுக்கு கடத்தப்பட்ட புராதனச் சிலைகளில் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 27 மீட்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் மகேஷ் சர்மா மாநிலங்களவையில் கூறியுள்ளார். மேலும், நடராஜர் மற்றும் அர்த்தநாரீஸ்வரர் உட்பட தமிழகத்தின் 11 சிலைகளும் இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார்.

வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தப்பட்ட புராதனச் சிற்பம், சிலை மற்றும் விக்ரகங்களை மீட்பதற்கும், அவற்றை இந்தியாவிற்கு திரும்பக்கொண்டு வருவதற்கும் மத்திய அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து மைத்ரேயன் மாநிலங்களவையில் கேள்வி எழுப்பினார்.

இது குறித்து மாநிலங்களவையில் அமைச்சர் மகேஷ் சர்மா அளித்த பதிலில் கூறியதாவது: ”கடந்த 2015 முதல் 2017 வரையிலான 3 ஆண்டுகளில், மொத்தம் 27 புராதனச் சிற்பங்கள், சிலை மற்றும் விக்ரகங்கள் வெளிநாடுகளிலிருந்து மீட்கப்பட்டு மீண்டும் இந்தியாவிற்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. மீட்கப்பட்ட புராதனச் சிலைகளில் தமிழகத்திலிருந்து கடத்திக் கொண்டு செல்லப்பட்ட 11 புராதனச் சிலைகளும் அடக்கம்.

அவை 2014-ம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து மீட்கப்பட்ட நடராஜர் மற்றும் அர்த்தநாரீஸ்வரர் சிலைகள், 2015-ல் சிங்கப்பூரிலிருந்து மீட்கப்பட்ட உமா மகேஸ்வரி சிலை, 2016-ல் அமெரிக்காவிலிருந்து மீட்கப்பட்ட மாணிக்கவாசகர் வெண்கலச் சிற்பம், விநாயகர் உலோகச் சிற்பம், சோழர் காலத்து ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சிலைகள், துர்கா கற்சிலை, சக்கரத்தாழ்வார் சிலை, பார்வதி தேவி உலோகச் சிற்பம், ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து மீட்கப்பட்ட பிரத்யங்கரா தேவி கற்சிலை ஆகியன ஆகும்.

உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள அருங்காட்சியகங்கள் மற்றும் தனியார் வசம் உள்ள இந்தியாவின் புராதனச் சிற்பங்கள், சிலை மற்றும் விக்ரகங்களின் விவரம் குறித்து இந்திய தொல்லியல் துறை அலுவலகக் குறிப்பேடுகளில் இல்லை. இருப்பினும் சட்டத்திற்கு புறம்பாக கடத்தப்பட்ட சிலை சிற்பம் வெளிநாடுகளில் இருப்பது குறித்து தகவல் கிடைக்கும் போது சம்பந்தப்பட்ட நாட்டில் உள்ள இந்திய தூதரகங்கள் வாயிலாக அவற்றை மீட்பதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகிறது” என்று அமைச்சர் மகேஷ் சர்மா தெரிவித்தார்.

