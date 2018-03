டிஜிபி அலுவலகத்தில் தீக்குளிக்க முயன்ற காவலர்கள் கைது; சிறையிலடைப்பு

டிஜிபிஅலுவலகத்தில் தீக்குளிக்க முயன்று பரபரப்பை ஏற்படுத்திய காவலர்கள் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

தேனி மாவட்ட ஆயுதப்படையில் பணியாற்றும் காவலர்கள் கணேஷ், ரகு இருவரும் நேற்று டிஜிபி அலுவலகத்தில் தங்கள் பிரச்சினை குறித்து மனு அளித்த பின் திடீரென தீக்குளிக்க முயன்றது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் அவர்கள் விசாரணைக்கு அழைத்துச்செல்லப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தேனி மாவட்ட ஆயுதப்படையில் இரண்டாம் நிலை காவலர்களாக பணிபுரியும் கம்பம், உத்தமபுரத்தைச் சேர்ந்த கணேஷ் (28), மற்றும் தேனி மாவட்டம் சின்ன ஒவுலாபுரத்தை சேர்ந்த ரகு (28) ஆகியோர் கடந்த மாதம் நிர்வாகக் காரணங்களுக்காக தேனி மாவட்ட ஆயுதப்படையில் இருந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு மாற்றப்பட்டனர்.

இவர்களில் ஜெகதீஷ் என்ற காவலர் உத்தரவின் அடிப்படையில் மாற்றலில் சென்றுவிட்டார். காவலர்கள் கணேஷ் , ரகு, தினேஷ்குமார் ஆகியோர் மாறுதல் உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரியும், ஆயுதப்படை ஆய்வாளர் சீனிவாசன், சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் ஜக்கப்பன், சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் கனி மற்றும் கண்காணிப்பாளரின் உதவியாளர் ராமானுஜம் ஆகியோர் மீது நடவடிக்கை கேட்டனர்.

தங்களை எந்தவித காரணமும் இல்லாமல் சாதி ரீதியாக பாரபட்சமாக பணி மாற்றம் செய்திருப்பதாகவும், தங்களின் மாறுதல் உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரியும் நேற்று 12 மணிக்கு டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு வந்தனர். முதலில் 12.30 மணிக்கு தலைமையிட ஏஐஜியையும், மதியம் 1.30 மணிக்கு நிர்வாகப்பிரிவு ஏடிஜிபியையும் மதியம் 4.45 மணிக்கு சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு ஏடிஜிபியையும் அலுவலகத்தில் நேரில் சந்தித்து மனு கொடுத்துள்ளனர்.

வெளியில் வந்த பின் காவலர் தினேஷ் குமார் மட்டும் சென்று விட்டார். மற்ற இருவரும் வெளியில் வந்து, ஆர்.கே. சாலையில் உள்ள டிஜிபி பிரதான வாயில் அருகில் வந்து தொலைக்காட்சி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தனர்.

தாங்கள் எந்த வித காரணமும் இன்றி வேறு மாவட்டத்துக்கு பணி மாற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும், ஆயுதப்படை ஆய்வாளர் மற்றும் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர்கள் இருவர் தங்களை சாதிய அடிப்படையில் பணி நியமனம் செய்ததாகவும் தங்கள் மாற்றுதல் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என கோரியும் மனு கொடுத்துள்ளதாகவும் பேட்டியளித்தனர்.

பேட்டி கொடுத்துக் கொண்டிருந்த போதே காவலர் ரகு, காவலர் கணேஷின் தோளில் மாட்டியிருந்த பையில் மறைத்து வைத்திருந்த ஐந்து லிட்டர் மண்ணெண்ணெயை கேனோடு எடுத்து தன் தலையில் ஊற்றிக் கொண்டு தற்கொலைக்கு முயன்றார்.அவரை போலீஸார் பிடித்து , இருவரையும் காவல் நிலையம் அழைத்து வந்தனர்.

அவர்களிடம் மெரினா காவல் ஆய்வாளர் விசாரணை நடத்தினார். அதன் பின்னர் மேல் விசாரணைக்காக அவர்கள் இருவரும் மயிலாப்பூர் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டு உதவி ஆணையாளர் மற்றும் மயிலாப்பூர் துணை ஆணையாளர் ஆகியோர் விசாரித்தனர்.

ஏற்கெனவே ஊரில் சீருடையுடன் ரேக்ளா பந்தயத்தில் கலந்துகொண்டது, பணியில் ஒழுங்கின்மை போன்ற காரணங்களால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட இருவரும் போலீஸார் என்பதை மறந்து பொதுவெளியில் தற்கொலைக்கு முயன்றது, பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தது போன்ற அடிப்படையில் அவர்கள் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது.

இருவர் மீதும் 285 (தீ மற்றும் எரிபொருட்கள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு காயத்தை உருவாக்குதல் அல்லது அபாயத்தை ஏற்படுத்துதல்), 309 (தற்கொலை முயற்சி), 506(1) கொலை மிரட்டல், 336 (உயிருக்கு ஆபத்து விளைவித்தல்), 120(பி) கூட்டுச்சதி, 505(1) பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தல் ஆகிய 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

பின்னர் இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

