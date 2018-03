சென்னையில் வெளிநாட்டு போதைப்பொருள் வாங்க வீடுபுகுந்து திருடிய மளிகை கடைக்காரர்: நண்பருடன் வசமாக சிக்கினார்

யானைக்கவுனியில் பூட்டியிருந்த வீடுகளில் தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்ட மளிகை கடைக்காரரும், அவரது நண்பரும் சிக்கினர்.

சென்னை யானைக்கவுனி, ஏழுகிணறு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து அடிக்கடி திருட்டு போவதாகப் புகார்கள் அதிகம் வந்தன. ஆனால் குற்றவாளிகள் சிக்கவில்லை.

யானைக்கவுனி பகுதி நெரிசல் நிறைந்த பகுதி மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள ஒரு வியாபார ஸ்தலம். ஆனாலும் சாதாரணமாகத் திருட்டு நடந்து வந்தது. திருடப்படும் வீடுகளில் உள்ளவர்கள் வெளியூர் சென்ற நேரத்தில் திருட்டு நடந்தது போலீஸாரை யோசிக்க வைத்தது.

இதனிடையே ஒரு வீட்டில் நடந்த திருட்டின்போது அங்குள்ள சிசிடிவி பதிவில் ஒரு நபர் சிக்கினார். அவர் யானைக்கவுனி ராசப்பா தெருவில் மளிகைக் கடை நடத்தி வரும் ஆந்திர மாநிலம் மேற்கு கோதாவரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நர்பத்லால் சிங் எனத் தெரிய வந்தது.

உடனடியாக அவரைப் போலீஸார் பிடித்து விசாரித்தனர். விசாரணையில் நர்பத்லால் கூறிய செய்தி போலீஸாரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

”மளிகைக் கடை நடத்தி நன்றாகச் சம்பாதிக்கும் நான் போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையாகிவிட்டேன். சக்தி வாய்ந்த போதைப்பொருளை வெளிநாட்டிலிருந்து வாங்கிப் பயன்படுத்துவேன். அதற்கு என்னிடம் போதிய பணமில்லை. அப்போதுதான் எனக்கு அந்தத் திட்டம் தோன்றியது. என் கடைக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள் வசதி படைத்தவர்கள். அவர்களில் சிலர் வெளியூர் போகும் விஷயத்தை என்னிடம் பேச்சு வாக்கில் சொல்வார்கள். இதைப் பயன்படுத்தி அவர்கள்இல்லாத நேரத்தில் அவர்கள் வீட்டின் பூட்டை உடைத்துத் திருடுவேன்.

இதற்காக ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த எனது நண்பன்பந்தா ராமை அழைப்பேன். அவனும் நானும் சேர்ந்து பட்டப்பகலிலேயே சாதாரணமாக யாரும் சந்தேகிக்காதபடி பூட்டைஉடைத்து திருடுவோம்.

பல வீடுகளில் பூட்டை உடைத்தாலும் கைரேகை மற்ற தடயங்கள் இல்லாமல் பார்த்துக்கொண்டோம். ஆனால் கண்காணிப்பு கேமராவில் சிக்கியதால் நான் யாரென்று தெரிந்துவிட்டது” என்று கூறியுள்ளார்.

நர்பத்லால் சிங் கொடுத்த தகவலின் பேரில் போலீஸார் ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த பந்தாராமையும் கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களிடமிருந்து ரூ.5 லட்சம் ரொக்கப் பணம், 2 சவரன் நகைகளைக் கைப்பற்றினர்.

எத்தனை வீடுகளில்திருடியுள்ளனர் என்ற தகவல் விசாரணையில் வெளிவரும் என போலீஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

