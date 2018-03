மூன்றாவது அணி முயற்சியால் பாஜக பலன் அடையும்: பிரகாஷ் காரத் எச்சரிக்கை

உ.பி. இடைத்தேர்தல் முடிவுகளில் இருந்து மாநிலக் கட்சிகள் பாடம் கற்க வேண்டும், மூன்றாவது அணி அமைக்கும் முயற்சி பாஜக பலனடைய வழி வகுக்கும் என்பதால் மாநிலக் கட்சிகள் இதனை கைவிட வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் பிரகாஷ் காரத் எச்சரித்துள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேசம், பிஹார் மாநிலங்களில் சமீபத்தில் நடந்த மக்களவை இடைத் தேர்தலில் பாஜக படுதோல்வி அடைந்தது. அந்த இரு மாநிலங்களிலும் பாஜக ஆட்சியில் இருக்கிறது. ஆட்சியில் இருக்கும்போதே தோல்வி கண்டது அந்த கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. உத்தரப் பிரதேச இடைத் தேர்தலில், சமாஜ்வாதி மற்றும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சிகள் கோர்த்து செயல்பட்டதால், பாஜகவை வீழ்த்த முடிந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து நாடு முழுவதும் இதேபோன்று பாஜகவிற்கு எதிரான அனைத்து கட்சிகளையும் ஒருங்கிணைக்கும் நடவடிக்கைகள் தொடங்கியுள்ளன. அதேசமயம் பாஜக, காங்கிரஸ் அல்லாத மூன்றாவது அணி அமைக்கும் முயற்சியில் தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவ் ஈடுபட்டுள்ளார். மம்தா பானர்ஜி போன்றோர் இதற்கு ஆதரவு அளித்துள்ளனர்.

இதுபற்றி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் பொதுச்செயலாளர் பிரகாஷ் காரத், அக்கட்சியின் பத்திரிகையான மக்களின் ஜனநாயகத்தில் விரிவாக எழுதியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் கூறியுள்ளதாவது:

”வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்பதே எதிர்க்கட்சிகளின் ஒட்டுமொத்த இலக்காக இருக்க வேண்டும். தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவின் மூன்றாவது அணி அமைக்கும் முயற்சி பாஜகவிற்கே பலனளிக்கும். இந்த விஷயத்தில் மாநிலக் கட்சிகள் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். திமுக, ராஷ்ட்ரீய ஜனதாதளம் போன்ற மாநிலக் கட்சிகள் அந்தந்த மாநிலங்களில் காங்கிரஸுடன் கை கோர்த்துள்ளன. இதேபோன்று மற்ற மாநிலக் கட்சிகளும் காங்கிரஸுடன் இணைந்து பாஜகவை எதிர்க்க முனைய வேண்டும்.

உ.பி.தேர்தல் கற்றுத் தரும் பாடத்தை மாநிலக் கட்சிகள் மறந்து விடக் கூடாது. பாஜகவிற்கு எதிராக ஒன்று திரண்டால் மட்டுமே அக்கட்சியை வீழ்த்த முடியும். வரும் மக்களவைத் தேர்தலிலும் பாஜகவிற்கு எதிரான வாக்குகளை ஒன்று திரட்ட முனைய வேண்டும். அதேபோன்று முந்தைய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சிக்காலத்தில் இருந்த நிலையை காங்கிரஸ் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். தற்போதைய புதிய சூழலுக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக் கொள்வது அவசியம்.

ஏனெனில் சில மாநிலங்களில் காங்கிரஸுடன் சேர்ந்து செயல்பட மாநிலக் கட்சிகளுக்கு தயக்கம் உள்ளது. ஒடிசாவில் பிஜு ஜனதாதளம், தெலங்கானாவில் தெலங்கானா ராஷ்ட்ர சமிதி, ஆந்திராவில் தெலுங்குதேசம் ஆகிய கட்சிகள் காங்கிரஸுடன் கரம் கோர்க்க விரும்பவில்லை. அந்த மாநிலங்களிலும் கூட பாஜக எதிர்ப்பு வாக்குகள் பிரிந்து விடாமல் இருப்பது அவசியம். இந்த விஷயத்தில் மாநிலக் கட்சிகளும், காங்கிரஸும் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.

அரசியல் சூழல் மாநிலத்திற்கு மாநிலம் வேறுபட்டதாக இருப்பதால் அந்தந்த சூழலுக்கு ஏற்பட ராஜதந்திர நடவடிக்கைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவை வீழ்த்துவதை மட்டுமே எதிர்க்கட்சிகள் இலக்காகக் கொண்டு செயல்பட வேண்டும்” என பிரகாஷ் காரத் கூறியுள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

The BJP benefited by the efforts of a third front: Prakash karat warning

E. p. by-election results from the State parties must learn the lesson, attempts to form a third front p