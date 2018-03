முடிவுக்கு வருகிறதா நாடாளுமன்ற முடக்கம்?: எதிர்க்கட்சிகளுடன் மத்திய அரசு சமரசப் பேச்சு

நாடாளுமன்றம் தொடர்ந்து 14-வது நாளாக எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்களின் அமளியால் முடங்கியுள்ளது. இதனால், அடுத்து வரும் நாட்களில் அவையை சுமுகமாத நடத்தும் நோக்கில், எதிர்க்கட்சிகளுடன் மத்தியிலும் ஆளும் பாஜக அரசு சமரசப் பேச்சு நடத்தியுள்ளது.

மேலும், முக்கிய மசோதாக்கள் பல கிடப்பில் உள்ளன, சில மசோதாக்கள் மக்களவையில் நிறைவேறி மாநிலங்களவை ஒப்புதலுக்காகக் காத்திருப்பதால் அதை நிறைவேற்றும் நோக்கில் எதிர்க்கட்சி தலைவர்களுடன் பேச்சு நடத்தி வருகிறது.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் 2-ம் கட்ட அமர்வு கடந்த 5-ம் தேதி தொடங்கியது. நாடாளுமன்றம் தொடங்கிய நாளில் இருந்து, காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கக் கோரி அதிமுக எம்.பி.க்களும், நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானம் கொண்டுவரக் கோரி தெலுங்குதேசம், ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி எம்.பி.க்களும், முஸ்லிம்களுக்கு இடஒதுக்கீடு அதிகப்படுத்தக் கோரி தெலங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி எம்.பி.க்களும் தொடர்ந்து மக்களவை, மாநிலங்களவையை முடக்கி வருகின்றனர்.

இதுமட்டுமல்லாமல், வங்கி மோசடி தொடர்பாகப் பிரதமர் மோடி அவைக்கு வந்து விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி காங்கிரஸ், திரிணமூல் காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் எம்.பி.க்களும் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதனால் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் 2-ம் கட்ட அமர்வு தொடங்கியதில் இருந்து 14-வது நாட்களாக தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் முடங்கியுள்ளன. எந்தவிதமான ஆக்கபூர்வமான விவாதங்களும் நடக்கவில்லை, முக்கிய மசோதாக்களும் நிறைவேறவில்லை.

மாநிலங்கள் அவையில் எம்.பி.க்கள் அமளி

அடுத்த நிதியாண்டுக்கான நிதிமசோதா கூட, மக்களவையில் விவாதமின்றியே நிறைவேற்றப்பட்டது. இதனால், மத்திய அரசுக்கு கடும் நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான குலாம் நபி ஆசாத்தை இன்று பிற்பகலுக்கு பின் சந்தித்த நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை இணையமைச்சர் விஜய் கோயல் ஆலோசனை நடத்தினார்.

மேலும், தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் தலைவர்கள், அதிமுக எம்.பி.க்கள், தெலங்கானா ராஷ்ட்ரியா சமிதி கட்சியின் தலைவர்கள் ஆகியோரையும், அமைச்சர் விஜய் கோயல் சந்தித்துப் பேசினார்.

இந்தச் சந்திப்புக்கு பின், அமைச்சர் விஜய் கோயல் நிருபர்களிடம் கூறுகையில், ”பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் 2-வது அமர்வில் 14 நாட்கள் வீணாகிவிட்டன. இன்னும் 9 நாட்கள் மட்டுமே இருக்கிறது. இரு அவைகளிலும் பல்வேறு முக்கிய மசோதாக்கள் நிறைவேறாமல் கிடப்பில் உள்ளன. இந்தச் சந்திப்புக்கு பின் எதிர்க்கட்சிகள் அவையை நடத்த ஒத்துழைப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன்

எதிர்க்கட்சிகளுடன் அரசு தொடர்ந்து தொடர்பில் இருந்து வருகிறது. நானும் தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்து அவையை சுமுகமாக நடத்த வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறேன். எந்த விவகாரம் குறித்தும் விவாதம் நடத்த அரசு தயாராக இருக்கிறது, நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானம், வங்கி மோசடி என அனைத்தையும் விவாதிக்கத் தயாராக இருக்கிறோம்.

ஒருவேளை விவாதம் நடத்த எதிர்க்கட்சிகள் தயாராக இல்லாதபட்சத்தில் நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானம்தான் வேண்டும் என்றால், அதைச் சந்திக்கவும் அரசு தயாராக இருக்கிறது” என்று விஜய் கோயல் தெரிவித்தார்.

இதற்கிடையே இன்று காலையில் மாநிலங்களவைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு, தன்னுடைய அலுவலகத்தில், பல்வேறு கட்சிகளின் தலைவர்களை வரவழைத்துப் பேசினார். அப்போது, பணிக்கொடை திருத்த மசோதா நிறைவேற ஆதரவு தருமாறு அவர் கோரியுள்ளார்.

ஆனால், இந்த மசோதா மாநிலங்கள் அவையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டபோது, எம்.பி.க்கள் அமளியில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இருந்தாலும் விவாதமின்றி குரல் வாக்கெடுப்பின் மூலம் இந்த மசோதாவை அரசு நிறைவேற்றியது.

Source: The Hindu

English summary

Is coming to an end, with the Central Government, the opposition parliamentary paralysis?: negotiations

Continue to 14th day of Parliament opposition MPs has paralyzed by the tumult. As a result, the next n