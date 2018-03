நெல்லை : ராமநவமி ரத யாத்திரைக்காக விதிக்கப்பட்ட 144 தடை உத்தரவு காலை 6மணி முதல் தளர்க்கப்பட்டதாக மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. ரத யாத்திரையை முன்னிட்டு கடந்த 3 நாட்களாக 144 தடை உத்தரவு அமலில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

144 in nellai prohibitory orders cancelled

Paddy: ramanavami for Rath Yatra imposed prohibitory orders in the morning, take the first 144 dalarkappattam district nirvagam