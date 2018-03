14 வங்கிகளில் ரூ.824 கோடி கடன் பெற்று மோசடி செய்த கனிஷ்க் அதிபரிடம் சிபிஐ விசாரணை: வெளிநாடு தப்பிச் செல்லாமல் இருக்க ‘லுக் அவுட்’ நோட்டீஸ்

போலி விற்பனை கணக்குகளை காட்டி எஸ்பிஐ உட்பட 14 வங்கிகளில் ரூ.824 கோடி கடன் பெற்று மோசடி செய்த கனிஷ்க் தங்க நகை நிறுவன உரிமையாளர் பூபேஷ்குமார், அவரது மனைவியை சிபிஐ அதிகாரிகள் பெங்களூருக்கு அழைத்துச் சென்று விசாரித்தனர். வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச் செல்லாமல் இருக்க அவர்கள் மீது ‘லுக் அவுட்’ நோட்டீஸ் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

சென்னை தி.நகரில் கனிஷ்க் கோல்டு பிரைவேட் லிமிடெட் (கேஜிபிஎல்) என்ற தங்க நகை தயாரிப்பு நிறுவனம் செயல்பட்டு வந்தது. இதன் இயக்குநர்களாக பூபேஷ் குமார் ஜெயின், அவரது மனைவி நீதா ஜெயின் ஆகியோர் உள்ளனர். காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மதுராந்தகம் தாலுகாவில் உள்ள புக்கத்துரை, நடராஜபுரம் கிராமங்களில் ‘கிரிஸ்’ என்ற பெயரில் தங்க நகை தயாரிக்கும் உற்பத்திக் கூடங்களை கனிஷ்க் நிறுவனம் அமைத்துள்ளது. தங்க நகைகளை பொதுமக்களுக்கு சில்லறை விலையிலும், பெரிய நகைக்கடைகளுக்கு மொத்தமாகவும் விற்று வந்தனர்.

இந்நிலையில், கடந்த 2009-ம் ஆண்டில் இருந்து பல வங்கிகளில் நகை இருப்பு விவரம், விற்பனை, லாபம் குறித்து போலியான ஆவணங்களைக் கொடுத்து பூபேஷ் குமார் கடன் வாங்கியிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.எஸ்பிஐ உள்ளிட்ட 14 வங்கிகளிடம் வாங்கிய கடன் வட்டியுடன் சேர்த்து ரூ.824 கோடியே 15 லட்சத்தை திருப்பிச் செலுத்தாமல் மோசடி செய்துள்ளார். இதுகுறித்து எஸ்பிஐ வங்கி அளித்த புகாரின்பேரில், பூபேஷ்குமார் ஜெயின், அவரது மனைவி நீதா ஜெயின், பங்குதாரர்களான தேஜ்ராஜ் அச்சா, அஜய் குமார், சுமித் கேடியா, போலி ஆவணங்கள் மூலம் கடனை அனுமதித்த வங்கி அதிகாரிகள், உடந்தையாக இருந்த ஆடிட்டர்கள் ஆகியோர் மீது சிபிஐ அதிகாரிகள் வழக்கு பதிவு செய்துள் ளனர்.

இதைத் தொடர்ந்து டெல்லியில் இருந்து வந்து சென்னையில் முகாமிட்டிருந்த சிபிஐ அதிகாரிகள், கனிஷ்க் நிறுவன அலுவலகம், பூபேஷ் குமாரின் வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் நேற்று முன்தினம் சோதனை நடத்தினர். இந்த சோதனையின்போது பல முக்கிய ஆவணங்களைக் கைப்பற்றியதாக கூறப்படுகிறது. அந்த ஆவணங்களின் அடிப்படையில் பூபேஷ் குமார், நீதா ஜெயின் ஆகியோரிடம் விசாரணை நடத்த முடிவு செய்தனர். அதன்படி, அவர்கள் இருவரையும் நேற்று முன்தினம் மாலை சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்துக்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினர். பின்னர், அவர்களை பெங்களூருக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்குள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் வைத்து அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.

‘லுக் அவுட்’ நோட்டீஸ்

வங்கி மோசடியில் தொடர்புடைய பூபேஷ் குமார், அவரது பங்குதாரர்கள் யாரும் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் சென்றுவிடக் கூடாது என்பதற்காக நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து விமான நிலையங்களுக்கும் ‘லுக் அவுட்’ நோட்டீஸை சிபிஐ விடுத்துள் ளது.

சென்னை நுங்கம்பாக்கம் கோத்தாரி சாலையில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப் பில் பூபேஷ் குமாருக்கு சொந்தமாக 2 வீடுகள் உள்ளன. அந்த வீடுகளில் எஸ்பிஐ வங்கி அதிகாரிகள் 7 பேர் நேற்று காலை ஒரு நோட்டீஸ் ஒட்டினர். அதில், ‘பலமுறை நோட்டீஸ் அனுப்பியும் தாங்கள் வாங்கிய கடனை திருப்பிச் செலுத்தவில்லை. அதனால், உங்களது வீட்டை ஏலத்தில் விட முடிவு செய்துள்ளோம். ஏலம் விடும் தேதி ஒரு வாரத்தில் அறிவிக்கப்படும்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

