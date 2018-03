பண்ணாரி : ஈரோடு மாவட்டம் பண்ணாரி மாரியம்மன் கோயில் குண்டம் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஈரோடு மாவட்டத்திற்கு ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டாலும் பொது தேர்வுகள் மற்றும் தேர்வுகள் அறிவித்தபடி நடைபெறும் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

On 3 April, local holidays in erode district

Bannari says: erode district bannari Mariamman Temple Festival on the occasion of the pit for the erode district on April 3.