ராமேசுவரத்தில் இருந்து தூத்துக்குடி, நெல்லை வழியாக நாகர்கோவிலை அடைந்தது ராம ராஜ்ய ரத யாத்திரை: வழிநெடுகிலும் பலத்த பாதுகாப்பு; எதிர்ப்பு தெரிவித்த 7 பேர் கைது

ராமேசுவரத்தில் இருந்து நேற்று காலையில் புறப்பட்ட ராம ராஜ்ய ரத யாத்திரை தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி வழியாக மாலையில் நாகர்கோவிலை அடைந்தது. தூத்துக்குடியில் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்திய 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

ஸ்ரீ ராமதாச மிஷன் சர்வதேச சங்கம் சார்பில் ராம ராஜ்ய ரத யாத்திரை அயோத்தியில் கடந்த பிப். 13-ல் தொடங்கியது. மார்ச் 20-ல் திருநெல்வேலி மாவட்டம் செங்கோட்டைக்கு வந்தது.

பின்னர் மதுரை வழியாக நேற்று முன்தினம் இரவு ராமேசுவரம் சென்றடைந்தது. அங்கிருந்து நேற்று காலை புறப்பட்ட ரத யாத்திரை கிழக்கு கடற்கரை சாலை வழியாக காலை 11 மணிக்கு தூத்துக்குடி மாவட்ட எல்லையான சூரன்குடி வந்தது. .

தொடர்ந்து வேம்பார், குளத்தூர், தருவைகுளம், புதூர்பாண்டியாபுரம் விலக்கு வழியாக தூத்துக்குடி நகரப் பகுதிக்கு ரதம் வந்தது. நகருக்குள் செல்ல அனுமதி அளிக்கப்படாததால் புறவழிச்சாலை வழியாக புதுக்கோட்டையை அடைந்தது. அங்கு ரத யாத்திரை குழுவினருக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது. இங்கிருந்து மதியம் 2 மணியளவில் திருநெல்வேலிக்கு ரத யாத்திரை புறப்பட்டது.

வழியில் வேம்பார், குளத்தூர், தருவைகுளம், புதூர்பாண்டியாபுரம் விலக்கு, புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட இடங்களில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. சூரன்குடியில் ரதத்தை நிறுத்தி வழிபாடு நடத்த வேண்டும் என இந்து அமைப்பினர் வலியுறுத்தினர். ஆனால், போலீஸார் அனுமதி மறுத்ததால் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. சிலர் சாலையின் நடுவே சென்று ரதத்தை மறித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. பின்னர் ரதம் சிறிது நேரம் நிறுத்தப்பட்டு, பக்தர்கள் வழி பாடு நடத்தினர். இதேபோல் குளத்தூரிலும் காவல் துறையினருக்கும், பக்தர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து ரதம் சிறிது நேரம் நிறுத்தப்பட்டது.

ரத யாத்திரைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தூத்துக்குடி தென்பாகம் காவல் நிலையம் அருகேயுள்ள பெரியார் சிலை முன் கூடி நின்று கோஷமிட்ட ஆதித்தமிழர் கட்சி மற்றும் திராவிடர் விடுதலை கழகத்தை சேர்ந்த 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மகேந்திரன் தலைமையில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.

திருநெல்வேலி

மதியம் 3 மணிக்கு திருநெல் வேலி வந்த ராம ராஜ்ய ரத யாத்திரைக்கு பாளையங்கோட்டை அரியகுளம் சாரதா கல்லூரி வளாகத்தில் வரவேற்பு அளித்தனர். தொடர்ந்து, திருநெல்வேலி மாநகர எல்லையான கேடிசி நகர் விலக்கில் பாஜகவினர், பல்வேறு இந்து அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் வரவேற்றனர். திருநெல்வேலி போலீ ஸார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடு படுத்தப்பட்டிருந்தனர்.

கன்னியாகுமரி

தொடர்ந்து, நாங்குநேரி, வள்ளியூர், பணகுடி, காவல்கிணறு வழியாக மாலை 5-45 மணிக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆரல்வாய்மொழிக்கு ரத யாத்திரை சென்றது. இந்து அமைப்பினர் வரவேற்பு அளித்தனர். அங்கிருந்து இன்று காலை புறப்படும் ரதயாத்திரை மார்த்தாண்டம், குழித்துறை, களியக்காவிளை வழியாக கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் செல்கிறது.

