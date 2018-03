தமிழக அரசியலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த ஈரோடு மாநாட்டில் ஒன்றுகூடுவோம்: திமுக தொண்டர்களுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் அழைப்பு

தமிழக அரசியலில் நல்ல மாற்றம் கொண்டுவர ஈரோடு மாநாட்டில் ஒன்றுகூடுவோம் என திமுக தொண்டர்களுக்கு அக்கட்சியின் செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக திமுக தொண்டர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் அவர் கூறியிருப்பதாவது: மார்ச் 24, 25 ஆகிய 2 நாட்களும் திமுக வின் கொள்கை முழங்கும் கோலாகலத் திருவிழா. பல்வேறு தலைப்புகளில் சொற்பொழிவாளர்கள் ஆற்றும் உரைகள் யாவும் லட்சியப் பாடம். தமிழகத்தையும் இந்தியாவையும் திரும்பிப் பார்க்க வைக்கும் வகையில் நிறைவேற்றப்படவிருக்கின்ற தீர்மானங்கள், அவற்றை நிறைவேற்றுவதற்கான செயல்திட்டங்கள் என ஈரோடு மண்டல மாநாடு அனைத்து அரசியல் மாற்றத்துக்கும் தயாராகிவிட்டது.

இது நமது மக்கள் நலனுக்கான மாநாடு. அதன் நோக்கத்தை நிறைவேற்றித் தரவேண்டிய கடமை தலைவர் கருணாநிதியின் அன்பு உடன்பிறப்புகளான நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு. அந்தப் பொறுப்புணர்வுடன் மாநாட்டு அரங்கில் கூடுவோம். தமிழக அரசியலிலும் இந்திய அரசியலிலும் நல்ல மாற்றத்தை உருவாக்கிடுவோம்.

பகுத்தறிவுப் பகலவன் தந்தைபெரியார் பிறந்த ஈரோடு மண் ணில் நடைபெறும் மாநாட்டில், அந்தக் கொள்கை முரசமான திராவிட இயக்க வரலாற்றுக் கண்காட்சி முன்கூட்டியே திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்கள், இளைஞர்கள், மாணவர்கள் நாள்தோறும் ஆர்வத்துடன் வந்து கண்காட்சியைப் பார்த்து, நூறாண்டு கால திராவிட இயக்கத்தின் தியாக வரலாற்றுப் பாடத்தைக் கற்கிறார்கள்.

தங்கள் முன்னோர் இந்த சமுதாயத்தில் எந்த நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் என்பதையும், திராவிட இயக்கக் கொள்கைகளால் இன்று எந்தளவுக்கு நாம் உயர்ந்திருக்கிறோம் என்பதையும் கண்காட்சி வாயிலாகக் கற்பதுடன், நாம் இந்த சமுதாயத்துக்குச் செய்ய வேண்டிய பொதுநலச் சேவைகள் என்ன என்பதற்கான விழிப்புணர்வையும் பெறுகிறார்கள். மாநாட்டுப் பந்தலில் குவிந்திடும் ஆர்வத்துடன் வரக்கூடிய திமுகவினர் அனைவரும் இந்தக் கண்காட்சியை அவசரப்படாமல் அவசியம் பார்க்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

Source: The Hindu

English summary

Changes in erode of Tamil politics during the Conference we will gather: DMK cadres MK Stalin calls

A good change in Tamil politics during the Conference we will erode the DMK volunteers gather for the party’s CMS