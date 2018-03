ஓய்வூதியம் என்பது மானியம் அல்ல; ஊழியரின் பல ஆண்டு பணிக்கான உரிமை: ஆதார் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் கண்டிப்பு

ஓய்வூதிய கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்கும் மத்திய அரசின் முடிவு குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று கேள்வி எழுப்பியது. அப்போது, ஓய்வூதியம் மானியம் அல்ல, அது ஊழியரின் பல ஆண்டுகள் பணிக்கான உரிமை என்று கண்டிப்புடன் கூறியது.

மத்திய அரசின் ஆதார் திட்டத்துக்கு எதிரான வழக்குகளை உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான அரசியல் சாசன அமர்வு விசாரித்து வருகிறது. இந்த வழக்கு நேற்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தொழில்நுட்பம் மற்றும் உடல்ரீதியான காரணங்களின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் மறுக்கப்படுகிறது என மனுதாரரர்கள் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

அப்போது ஆதாருக்காக ஓய்வூதியர்களின் ஓய்வூதியம் பெறும் உரிமையை மத்திய அரசு மறுக்கப் போகிறதா என அட்டர்னி ஜெனரல் கே.கே.வேணுகோபாலிடம் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். இதற்கு கே.கே.வேணுகோபால், “ஓய்வூதியப் பலன்களை முறைகேடாகப் பெறுவதை ஆதார் மூலம் தடுக்க முடிகிறது” என்றார்.

இதற்கு நீதிபதி ஏ.கே.சிக்ரி, “ஓய்வூதியம் ஊழியர்களுக்கான உரிமை, சமூக நலத்திட்டத்தின் கீழ் பெறும் சலுகை அல்ல. அதை எப்படி ஆதார் சட்டத்தின் 7-வது பிரிவின் கீழ் கொண்டுவரலாம்? ஓய்வூதியர்கள் பலர் வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் தங்கள் பிள்ளைகளுடன் தங்கியிருக்கலாம். இந்த வகை ஓய்வூதியர்களிடம் ஆதார் இருந்தால்தான் ஓய்வூதியம் என்று சொல்ல முடியுமா?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

நீதிபதி சந்திரசூட் கூறும்போது, “நினைவாற்றல் அல்லது அறிவுத்திறன் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் விரல்ரேகை தேய்வு ஏற்பட்ட முதியவர்கள் உள்ளனர். உடலுழைப்பு தொழிலாளர்களின் விரல்ரேகை, ஆதார் தொகுப்புடன் ஒத்துப்போகாத சம்வங்களை காண்கிறோம். தொலைதூரப் பகுதிகளில் மின்சாரம் மற்றும் நெட்வொர்க் பிரச்சினைகள் உள்ளன.

இந்தப் பிரச்சினைகளுக்கு மத்திய அரசு தன்னிடம் என்ன தீர்வு உள்ளது என்பதை விளக்க வேண்டும்” என உத்தரவிட்டார்.

Source: The Hindu

The pension is not a subsidy; The right to work of the employee for many years: in the case of the Supreme Court strictly Aadhar

Pension accounts with the Central Government of aadhaar joint decision of the Supreme Court yesterday raised the question