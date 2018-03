தமிழகத்துக்கு வரும் கிருஷ்ணா நீர் வரத்து குறைவு

கிருஷ்ணகிரி: தமிழக எல்லையான ஊத்துக்கோட்டையில் உள்ள ஜீரோ பாயிண்டுக்கு வரும் கிருஷ்ணா நீர் வரத்து குறைந்துள்ளது. கண்டலேறு அணையிலிருந்து திறக்கப்பட்ட 330 கனஅடி தண்ணீர் 220 கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. கண்டலேறு அணை நீர்மட்டம் சரிவால் சென்னைக்கு திறக்கப்படும் நீர் இன்று நிறுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Krishna water offtake is low it comes to Tamil Nadu

Krishnagiri uthukottai in the zero point: the Tamil Nadu border and come to a collapse of Krishna water offtake