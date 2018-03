அனைத்து திரையரங்குகளும் இன்றுமுதல் செயல்படும்: அபிராமி ராமநாதன் தகவல்

கேளிக்கை வரி ரத்து உள்ளிட்ட திரையரங்க உரிமையாளர்களின் கோரிக்கைகள் விரைவில் சரி செய்யப்படும் என்று தமிழக அரசு உத்தரவாதம் அளித்திருப்பதால் இன்றுமுதல் அனைத்து திரையரங்குகளும் செயல்படும் என சென்னை திரையரங்குகள் உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் அபிராமி ராமநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

‘தமிழக அரசு விதித்துள்ள 8 சதவீத கேளிக்கை வரியை ரத்து செய்ய வேண்டும், ஆண்டுக்கு ஒருமுறை புதுப்பிக்க வேண்டிய திரையரங்கு உரிமத்தை 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதுப்பிக் கும் வகையில் மாற்ற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கடந்த 16-ம் தேதி முதல் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டன.

இந்த கோரிக்கைகள் தொடர்பாக கடந்த 20-ம் தேதி முதல்வர் பழனிசாமியை சந்தித்து திரையரங்குகள் உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் மனு அளித்தனர்.

இந்நிலையில், நேற்று தலை மைச் செயலகத்தில் செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு, வணிகவரித்துறை அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி மற்றும் அதிகாரிகளுடன் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் சங்கத்தைச் சேர்ந்த திருப்பூர் சுப்ரமணியம், அபிராமி ராமநாதன், பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.

பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் சென்னை திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் அபிராமி ராமநாதன் கூறியதாவது : அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் எங்களுடைய கோரிக்கைகளை கேட்டனர். அது தொடர்பான அதிகாரிகளு டன் விரைவில் பேசி அவற்றை நிறைவேற்றித் தருவதாக அமைச்சர்கள் உத்தரவாதம் அளித்தனர். எனவே, தமிழகம் முழுவதும் நாளை (இன்று) முதல் அனைத்து திரையரங்குகளும் இயங்கும்.

தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தின் வேலைநிறுத்தம் குறித்தும் பேசியுள்ளோம். அவர்களும் எங்களிடம் சில கோரிக்கைகளை வைத்துள்ளனர். எங்களுடைய சங்க உறுப்பினர்களுடன் அந்த கோரிக்கைகளை கலந்தாலோசித்து, வரும் செவ்வாய் அல்லது புதன்கிழமை தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்துடன் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த இருக்கிறோம். அனைத்து பிரச்சினைகளும் முடிந்து, தமிழ்ப் புத்தாண்டு முதல் நல்லது நடக்கும் என நம்புகிறோம். இவ்வாறு அபிராமி ராமநாதன் தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

English summary

With effect from today, all theatres: abirami Ramanathan information

Entertainment tax, including theatre owners cancel requests that it be corrected as soon as possible, the Government of Tamil Nadu